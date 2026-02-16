IU y Podemos no irán al acto de Rufián y Emilio Delgado, pero sí Sumar, Más Madrid y los comunes

IU no tiene previsto asistir a la charla de este miércoles entre el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, y el portavoz adjunto de Más Madrid en la Asamblea madrileña, Emilio Delgado, al no haber recibido invitación, pero sí acudirán representantes de Movimiento Sumar, Más Madrid y los comunes.

La responsable de Organización y portavoz federal de IU, Eva García Sempere, ha dicho este lunes que su partido está dispuesto a debatir siempre sobre la unidad a la izquierda del PSOE, pero no tienen previsto asistir el miércoles porque no han recibido ninguna invitación expresa para la charla.

"IU no ha rehuido nunca un espacio de reflexión compartida en el ámbito de la izquierda, pero no nos consta que haya llegado invitación a IU", ha comentado en una rueda de prensa, en la que ha dado la bienvenida a cualquier proyecto a favor de la unidad, pero ha abogado por hacerlo con "perseverancia y solvencia", como asegura que está haciendo la coalición Sumar, y sin "fuegos artificiales".

En otra rueda de prensa, el secretario de Organización y portavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha vuelto a restar importancia al acto del miércoles, al señalar que es "una charla", y ha dicho que él en concreto estará haciendo precampaña en Castilla y León.

Sin embargo, sí acudirán a este acto representantes de Movimiento Sumar, Más Madrid (más allá del propio Delgado) y los comunes, aunque ninguno de estos partidos ha concretado quién irá exactamente, aunque no serán primeras espadas, según fuentes de la coalición.

"Este debate no es artificial, responde a esa inquietud (sobre la unidad) y queremos estar ahí porque queremos construir ese horizonte claro de la mano del conjunto de las izquierdas en el marco de nuestro país. De las izquierdas transformadoras, pero también, por supuesto, de las izquierdas plurinacionales", ha dicho en una rueda de prensa la líder de Movimiento Sumar, Lara Hernández.

La charla entre Rufián y Delgado llega en un momento en que el portavoz de ERC en el Congreso está volviendo a insistir en su propuesta de crear un frente amplio de izquierdas en las próximas elecciones generales para frenar a Vox, incluyendo también a partidos nacionalistas e independentistas.

No obstante, esta iniciativa ha sido rechazada por ERC y por otras fuerzas nacionalistas e independentistas como BNG y Bildu, que han confirmado a EFE que no asistirán al acto.

Yolanda Díaz no confirma su presencia en el acto del nuevo Sumar

Por su parte, los cuatro partidos de Sumar en el Gobierno de coalición con el PSOE (Movimiento Sumar, IU, Más Madrid y los comunes) están volcados en el acto del sábado 21 de febrero, donde van a oficializar su determinación de volver a ir juntos en las próximas elecciones generales.

Será con un nuevo proyecto político que deje atrás la actual marca de la coalición Sumar, con la mano abierta a más incorporaciones y con la incógnita aún de quién será el candidato o candidata.

Por el momento, está confirmada la presencia en el acto del sábado del ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, según han informado a EFE fuentes de su equipo, y muy probablemente acudirán el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y la de Sanidad, Mónica García, todos ellos de la coalición Sumar.

La vicepresidenta segunda y líder de Sumar en el Gobierno de coalición, Yolanda Díaz, no ha dicho aún si asistirá, y por parte de IU estará el líder de la formación, Antonio Maíllo.

Los cuatro partidos han invitado al resto de fuerzas de la izquierda a acudir a este acto, pero no está previsto que vaya nadie de Podemos, mientras que fuentes de ERC, Bildu, BNG, Més y Chunta Aragonesista ya han informado a EFE de que no irán, y Compromís sí asistirá, aunque fuentes del partido indican que eso no significa que vayan a volver a participar en la coalición.