María Guardiola, de no querer "travestirse de Vox" a aclarar que defiende "el feminismo de Vox"

Imagen de archivo de la presidenta en funciones de la Junta de Extremadura, María Guardiola, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

La presidenta en funciones de la Junta de Extremadura, la popular María Guardiola, ha vuelto a protagonizar un nuevo viraje respecto de anteriores declaraciones suyas con quienes fueron sus socios de Gobierno para acabar rompiendo y quienes podrían volver a repetir, también con ese mismo temor instaurado en ciertos despachos de Mérida. La ganadora de unos comicios autonómicos adelantados que se saldaron con la pérdida de un diputado para el PP y el doble para Vox ha terminado de deshojar la margarita política y ha asegurado este lunes que "quiero que Vox sea mi socio de gobierno", puesto que "nos unen muchas más cosas de las que nos separan".

Al parecer, dentro de ese abanico de cuestiones que a juicio de Guardiola unen a Vox y PP está el feminismo. "El feminismo que defiendo es el feminismo que defiende Vox", ha respondido Guardiola, después de que la periodista le plantease si su defensa de un "feminismo real" -en alusión a palabras de la propia Guardiola- estaba relacionada con la construcción de la imagen de ser una suerte de "baronesa roja del PP" y eso suponía un "escollo" para un pacto de investidura.

"El Partido Popular no puede travestirse de Vox" (10 de febrero)



​"El feminismo que defiendo es el feminismo que defiende Vox" (16 de febrero) María Guardiola (PP), presidenta en funciones de la Junta de Extremadura

"Si mi feminismo fuera el feminismo de la señora [Irene] Montero, es decir, que le interesa sacar a violadores de la calle, entiendo que pudiera ser un escollo. Pero el feminismo que defiendo es el feminismo que defiende Vox", ha subrayado hoy la mandataria extremeña en funciones. Pero entre estas declaraciones de Guardiola en Ok Diario y las siguientes tan solo hay seis días: "El Partido Popular no puede travestirse de Vox".

Cabe recordar que en 2023, antes de meter a Vox, en su Gobierno autonómico, Guardiola llegó a asegurar que "yo no puedo dejar entrar en gobierno a aquellos que niegan la violencia machista". Es decir, las cosas han cambiado tanto en 2026 que la popular comparte hoy el modelo de feminismo de la formación a la que acusó de negar la violencia machista. Solo en el arranque de este año, el número de mujeres asesinadas arroja un enero negro con cinco asesinatos machistas.

Guardiola 'responde' a si Vox es de extrema derecha o si pactar con ellos es blanquearles

Lo cierto es que esta entrevista supone un antes y después en la postura que ha venido manteniendo Guardiola como la lideresa territorial que más había plantado cara a los de Santiago Abascal. En esta misma entrevista en el mencionado medio, la popular ha dibujado un estado de las negociaciones muy avanzado, pero que no termina de cristalizar: "Nosotros estamos en disponibilidad de acordar un 93,33% de las medidas que plantean en el documento de Vox. Ese 6,66% no puede ser un impedimento".

Guardiola, "por respeto" a la otra parte negociadora, no ha desvelado en qué consiste ese 6,66% restante, pero medios como El País han venido publicando que ante la subida electoral, desde la sede de Bambú se reclama ahora una mayor presencia en un Ejecutivo de coalición. Vox va a por cuatro consejerías de peso, una vicepresidencia y que se garantice que se cumplirá todo su programa electoral. Concretamente querría sacarle las carteras de Economía, Agricultura, Interior e Industria.

Guardiola ha defendido el anterior Ejecutivo que se rompió por las tensiones con el PP por el acuerdo para trasladar a menores migrantes no acompañados a la Península, aliviando la dura situación en Canarias. "Es ridículo que yo me avergüence de pactar con Vox, ya lo hice en 2023 y he presumido mucho de ese pacto de Gobierno con 60 medidas que han permitido que Extremadura esté arrojando buenos datos", ha asegurado, para luego ser preguntada sobre si cree que Vox es extrema derecha.

"Para nada [pactar con Vox es blanquear a la extrema derecha]. Yo creo que Pedro Sánchez es el único que [la] blanquea" María Guardiola (PP), presidenta en funciones de la Junta de Extremadura

Ante esa pregunta, si sus potenciales socios de Gobierno deberían tener la etiqueta de extrema derecha, Guardiola ha respondido con un ataque a Pedro Sánchez y a Junts: "El partido de extrema derecha que tenemos en nuestro país es el separatismo catalán que desprecia y odia a los españoles. Es el que ha pactado con Pedro Sánchez sin que nadie se lleve las manos a la cabeza".

Acto seguido, le han preguntado que si entonces, pactar con Vox no supone blanquear a la extrema derecha "como dice la izquierda". De nuevo, su respuesta ha contenido más de Pedro Sánchez que de Abascal: "Para nada. Yo creo que Pedro Sánchez es el único que blanquea la extrema derecha al pactar con un partido que humilla a los españoles, especialmente a los extremeños, mientras él mira hacia otro lado".