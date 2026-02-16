Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
María Guardiola, de no querer "travestirse de Vox" a aclarar que defiende "el feminismo de Vox"
Política
Política

María Guardiola, de no querer "travestirse de Vox" a aclarar que defiende "el feminismo de Vox"

De la creadora de "no puedo dejar entrar en Gobierno a aquellos que niegan la violencia machista" llega un nuevo giro de guion en pleno período de negociaciones que evite una repetición electoral en Extremadura.

Antón Parada
Antón Parada
Imagen de archivo de la presidenta en funciones de la Junta de Extremadura, María Guardiola, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.
Imagen de archivo de la presidenta en funciones de la Junta de Extremadura, María Guardiola, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.Fernando Sánchez/Europa Press via Getty Images

La presidenta en funciones de la Junta de Extremadura, la popular María Guardiola, ha vuelto a protagonizar un nuevo viraje respecto de anteriores declaraciones suyas con quienes fueron sus socios de Gobierno para acabar rompiendo y quienes podrían volver a repetir, también con ese mismo temor instaurado en ciertos despachos de Mérida. La ganadora de unos comicios autonómicos adelantados que se saldaron con la pérdida de un diputado para el PP y el doble para Vox ha terminado de deshojar la margarita política y ha asegurado este lunes que "quiero que Vox sea mi socio de gobierno", puesto que "nos unen muchas más cosas de las que nos separan".

Al parecer, dentro de ese abanico de cuestiones que a juicio de Guardiola unen a Vox y PP está el feminismo. "El feminismo que defiendo es el feminismo que defiende Vox", ha respondido Guardiola, después de que la periodista le plantease si su defensa de un "feminismo real" -en alusión a palabras de la propia Guardiola- estaba relacionada con la construcción de la imagen de ser una suerte de "baronesa roja del PP" y eso suponía un "escollo" para un pacto de investidura.

"El Partido Popular no puede travestirse de Vox" (10 de febrero)

​"El feminismo que defiendo es el feminismo que defiende Vox" (16 de febrero)
María Guardiola (PP), presidenta en funciones de la Junta de Extremadura

"Si mi feminismo fuera el feminismo de la señora [Irene] Montero, es decir, que le interesa sacar a violadores de la calle, entiendo que pudiera ser un escollo. Pero el feminismo que defiendo es el feminismo que defiende Vox", ha subrayado hoy la mandataria extremeña en funciones. Pero entre estas declaraciones de Guardiola en Ok Diario y las siguientes tan solo hay seis días: "El Partido Popular no puede travestirse de Vox". 

Cabe recordar que en 2023, antes de meter a Vox, en su Gobierno autonómico, Guardiola llegó a asegurar que "yo no puedo dejar entrar en gobierno a aquellos que niegan la violencia machista". Es decir, las cosas han cambiado tanto en 2026 que la popular comparte hoy el modelo de feminismo de la formación a la que acusó de negar la violencia machista. Solo en el arranque de este año, el número de mujeres asesinadas arroja un enero negro con cinco asesinatos machistas.

Guardiola 'responde' a si Vox es de extrema derecha o si pactar con ellos es blanquearles

Lo cierto es que esta entrevista supone un antes y después en la postura que ha venido manteniendo Guardiola como la lideresa territorial que más había plantado cara a los de Santiago Abascal. En esta misma entrevista en el mencionado medio, la popular ha dibujado un estado de las negociaciones muy avanzado, pero que no termina de cristalizar: "Nosotros estamos en disponibilidad de acordar un 93,33% de las medidas que plantean en el documento de Vox. Ese 6,66% no puede ser un impedimento".

Guardiola, "por respeto" a la otra parte negociadora, no ha desvelado en qué consiste ese 6,66% restante, pero medios como El País han venido publicando que ante la subida electoral, desde la sede de Bambú se reclama ahora una mayor presencia en un Ejecutivo de coalición. Vox va a por cuatro consejerías de peso, una vicepresidencia y que se garantice que se cumplirá todo su programa electoral. Concretamente querría sacarle las carteras de Economía, Agricultura, Interior e Industria.

Guardiola ha defendido el anterior Ejecutivo que se rompió por las tensiones con el PP por el acuerdo para trasladar a menores migrantes no acompañados a la Península, aliviando la dura situación en Canarias. "Es ridículo que yo me avergüence de pactar con Vox, ya lo hice en 2023 y he presumido mucho de ese pacto de Gobierno con 60 medidas que han permitido que Extremadura esté arrojando buenos datos", ha asegurado, para luego ser preguntada sobre si cree que Vox es extrema derecha.

"Para nada [pactar con Vox es blanquear a la extrema derecha]. Yo creo que Pedro Sánchez es el único que [la] blanquea"
María Guardiola (PP), presidenta en funciones de la Junta de Extremadura

Ante esa pregunta, si sus potenciales socios de Gobierno deberían tener la etiqueta de extrema derecha, Guardiola ha respondido con un ataque a Pedro Sánchez y a Junts: "El partido de extrema derecha que tenemos en nuestro país es el separatismo catalán que desprecia y odia a los españoles. Es el que ha pactado con Pedro Sánchez sin que nadie se lleve las manos a la cabeza". 

Acto seguido, le han preguntado que si entonces, pactar con Vox no supone blanquear a la extrema derecha "como dice la izquierda". De nuevo, su respuesta ha contenido más de Pedro Sánchez que de Abascal: "Para nada. Yo creo que Pedro Sánchez es el único que blanquea la extrema derecha al pactar con un partido que humilla a los españoles, especialmente a los extremeños, mientras él mira hacia otro lado".

Antón Parada
Antón Parada
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de actualidad en El HuffPost, donde cada día realizo un seguimiento de todo lo que está pasando y marcando la jornada, con el único objetivo y árdua tarea de trasmitírselo a nuestros lectores de una forma en la que conozcan el contexto y el trasfondo más allá de un mero titular. Es decir, para que tu cuñado no pueda colártela otra vez.

 

Sobre qué temas escribo

Aunque en el día a día acabe escribiendo de cualquier cosa que suceda en el mundo, “puede que me recuerdes” de algunas temáticas que suelen quitarme el sueño con especial frecuencia. Me gusta escribir de política internacional, sobre todo cuando esta es eufemismo de atroces injusticias contra los derechos humanos o el medio ambiente, así como para acercar causas sociales que pasarían inadvertidas (la siguiente podría ser la tuya, así que escríbeme). La morriña también me devuelve en ocasiones a Galicia, sobre todo para que sus historias no se pierdan en el camino a la meseta.

 

Mi trayectoria

Antes de llegar a El HuffPost en 2021, fui periodista en La Voz de Galicia durante cinco años. En aquella etapa también pasé por los micrófonos de ‘Radio Voz’, en distintos programas radiofónicos. Y, aunque parezca poco probable, bebía más café que en la actualidad.


Soy de Ribeira, una bella localidad coruñesa que probablemente recuerdes del marisco, las páginas de sucesos o de personalidades de las que solemos presumir (tenemos a la triplista olímpica Ana Peleteiro y a una de las Tanxugueiras).


Aunque bromeo con que soy doctorado en Periodismo Gonzo, en realidad solo soy licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid (UCM), pero, eso sí, tengo la orla de la misma tienda que la que se la hizo al rey Felipe VI. Aquellos años en Madrid me sirvieron para conocer la ciudad, pero también para entender que el mercado de la vivienda aún podía ir a peor. Ah, también tengo otra identidad secreta bajo la que hago rap o escribo poesía y que solo revelé en la redacción para que me dejasen entrevistar a artistas.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

EL HUFFPOST PARA UBICO

Más de Política