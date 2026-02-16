Rufián da pistas sobre su próximo movimiento: podría tener mucho que ver con las redes sociales y la ultraderecha

Gabriel Rufián es uno de los políticos más activos; sobre todo desde que ha anunciado su intención de aglutinar el voto a la izquierda del PSOE para frenar a la derecha, representada por el PP, y la ultraderecha, encarnada por Vox.

El portavoz de ERC ha vuelto a mover ficha este lunes en su cuenta de X, donde ha hecho una reflexión sobre el impacto de las redes sociales en la política nacional e internacional. "De todo lo que se ha escrito (y escribirá) no deja de sorprenderme algo: el desprecio total y absoluto de la supuesta prensa seria a las redes", ha opinado Rufián.

Sobre las redes y "el poder digital", ha asegurado que es "el más poderoso de cuantos poderes hay hoy en día", y ha matizado que en ese grupo también incluye al poder mediático.

Las redes sociales, ¿altavoces de la extrema derecha?

Y al hilo de esto, ha dado una pista sobre el que podría ser su próximo movimiento. Consciente de que las redes sociales y los mensajes que circulan por ellas tienen consecuencias directas en la política, Rufián ha señalado que la ultraderecha "está ganando en todo el mundo" precisamente por este motivo.

"No digo que esté bien, digo que es lo que hay. Y o se compite o se regala", ha afirmado el político catalán, que podría estar apuntando a las redes sociales como escenario para dar la batalla contra los discursos de odio que promulga la ultraderecha.

Que las redes sociales funcionan como altavoces de la ultraderecha no es la primera vez que se asegura desde sectores de la izquierda. Pese a lo categórico de la afirmación, lo cierto es que redes como X, propiedad del magnate Elon Musk, ofrecen barra libre a su algoritmo, que arroja a los usuarios todo tipo de contenidos, sin restricciones y cortapisas.

De ahí que en España, pero también en otros países occidentales, los jóvenes estén acercándose cada vez más a partidos con discursos de odio. Algunos políticos de ultraderecha utilizan TikTok e Instagram con un lenguaje sencillo, irónico y música épica para llegar a un electorado joven que apenas consume medios tradicionales.