Álvaro de Marichalar, hermano de Jaime de Marichalar, explica por qué no pone la calefacción en su casa del barrio de Salamanca, critica a los que se quejan y carga contra Urdangarin

Álvaro de Marichalar es uno de los hermanos de Jaime de Marichalar, lo que le convierte en excuñado de la infanta Elena y tío de Froilán y Victoria Federica. En principio no tendría que ser especialmente famoso al margen de su parentesco, pero mientras no sabemos mucho del resto de hermanos del que fuera duque de Lugo, Álvaro siempre ha sido mediático a rachas, y ahora está en una de ellas.

El aristócrata participó en Fiesta, programa de Telecinco presentado por Emma García al que quiso realizar algunas aclaraciones. Todo surgió después de unas informaciones ofrecidas por el formato que señalaban que Marichalar organizaba reuniones en su casa del barrio de Salamanca "sin luz ni calefacción. Solo con unas velas encima de la mesa. Además, todos esos encuentros han terminado mal. Ha discutido con todos".

Álvaro de Marichalar con una bandera de España en medio del Guadalquivir y con la Torre del Oro detrás GTRES

Ante estos detalles, no tuvo inconveniente en atender al programa desde el Valle de los Caídos para ofrecer algunas explicaciones: "Vivo sin calefacción porque no tengo ni frío ni dinero. Si tienes calefacción en casa, te aburguesas, te acomodas. Me gusta vivir en la verdad. Si es invierno, frío. Si es verano, calor. A quien no le guste venir a mi casa, que no venga".

"Como estamos en un país de nuevos ricos, están tan acobardados y aburguesados… que tienen fresquito. Qué frío hace. Te aguantas. Lo de que pongo velas es mentira, eso para Dios. Tengo mi luz, pero es tenue porque me gusta ahorrar. No se puede derrochar. Derrochar es el mal", ha señalado Álvaro de Marichalar.

Álvaro de Marichalar en Mónaco en 2019 Claudia Albuquerque / Bestimage

¿Pero entonces estamos hablando de problemas de dinero o hay algo más? Pues parece que un poco de todo: "No tengo dinero y me encanta no tenerlo. Ese es mi estilo de vida. En la vida lo importante es ser, no es tener. Me da igual lo que diga la gente. Me da igual. Yo estoy en una galaxia diferente, soy marinero, me juego la vida todos los días".

Sus palabras contra la actitud de Urdangarin

A estas palabras se une las que pronunció contra Iñaki Urdangarin, que en su día fue cuñado de su hermano, por la publicación de sus memorias: "Está siendo una portera. Una persona vinculada a la Casa Real por matrimonio tiene que ser absolutamente discreta porque no es nadie. Tiene que estar callado toda la vida. Solo es un jugador de balonmano, al igual que Letizia, que no es nadie para opinar".

En ese sentido ha vuelto a expresar lo que había manifestado en Y ahora Sonsoles: "Un cuñado del rey o un yerno del rey, como es el caso de este señor, no tiene que decir nada, nunca, en ningún momento a nadie. Cuando tú te casas con una infanta de España, pasas a ser un cero. No eres nada. Y si se ha equivocado, ha delinquido, o ha hecho lo que sea, que la Administración de Justicia lo juzgue y lo haga calladito".

Pone a su hermano Jaime como ejemplo

Puso además a su hermano Jaime como ejemplo de lo que hay que hacer: "Mi hermano no habla nada, pudiendo haber dicho lo que le ha dado la gana, porque sabe perfectamente que su deber es estar callado y leal. ¿A quién? A España. A través de la institución de la monarquía. Calladito y leal".