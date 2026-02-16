Trabajo saca pecho de una nueva subida del salario mínimo y sus políticas de "autonomía propia"

En un momento en el que el eterno debate sobre el liderazgo y la unidad de la izquierda ha vuelto a toparse con la realidad de los últimos resultados de comicios autonómicos y la ley d'Hont del sistema electoral, el ala a la izquierda del PSOE en la coalición ha vuelto a reivindicar su marca en una de las políticas estrellas del Gobierno. Ha ocurrido en una sede del Ministerio de Trabajo durante la firma del acuerdo para la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de este 2026. Un acto del que la propia vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha dejado claro que ha estado lleno de "simbología".

La máxima responsable de la cartera de Trabajo se refirió al telón de fondo con el que se ha escenificado la rúbrica del acuerdo con los dos sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, para subir el salario mínimo un 3,1% -de nuevo con aplicación retroactiva desde el 1 de enero y sin tributación en el IRPF- hasta situarse en 1.221 euros mensuales en catorce pagas.

Díaz no ha ocultado que "hoy es la primera vez que se asiste a este Ministerio de Trabajo, encabezados además por el presidente del Gobierno", ante la atenta mirada de Pedro Sánchez y otras figuras clave del Ejecutivo, como la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, o la ministra portavoz y titular de Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz: "Viene el presidente del Gobierno al Ministerio de Trabajo y no al revés".

Respecto a esa "importancia extraordinaria" que tienen los símbolos en política, Díaz ha subrayado que "es la primera vez en estos años que este Ministerio tiene autonomía propia, sin dependencia de otros ministerios".

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, durante el acto en el que el Gobierno y los sindicatos CCOO y UGT firman el acuerdo para la subida del SMI. EFE/ J.J. Guillén

Yolanda Díaz: "Lo que hacemos es coger el testigo de la historia"

"Hoy lo que hacemos es coger el testigo de la historia, volvemos a mejorar la vida de la clase trabajadora de este país. Me siento muy orgullosa", ha señalado la ministra de Trabajo, indicando que "este Gobierno es el Gobierno de las personas trabajadoras, es decir, de la mayoría social".

"Hemos puesto las políticas públicas al servicio de quienes viven de su salario, de quienes llenan los trenes de cercanías y el metro, de quienes no viven de las herencias, y de quienes se han hecho a sí mismas, porque son nietas, hijas y madres de personas trabajadoras. Esto es un proyecto de país", ha remachado la vicepresidenta segunda, en referencia a la que es ya la octava subida consecutiva del salario mínimo -la sexta, sin lograr que la patronal se sume al acuerdo-.

Con todo, Díaz también ha dejado un mensaje para las empresas, más allá de lo que atañe al salario mínimo. Ha puesto el foco en los salarios superiores a este y que, a su juicio, también deben ser incrementados: "Y esto también nos tiene que hacer pensar. Y como nos tiene que hacer pensar, lo que tenemos que hacer justamente es hacer un llamamiento a las empresas españolas para que no sólo desde lo público, como lo hacemos, sino que en la negociación colectiva suban los salarios en nuestro país. Porque me imagino que también las patronales españolas en esto querrán ser europeos"

¿Cuánto sube el salario mínimo?: claves rápidas

La subida es de un 3,1%, situándose en 1.221 euros mensuales por catorce pagas.

Supone 37 euros al mes o 518 euros al año el importe de 2025.

Se queda en 17.094 euros brutos al año y en 40,70 euros brutos al día.

Esta vez tampoco tributará en el IRPF.

Se aplicará con efectos retroactivos desde el 1 de enero de este año y beneficiará a 2,5 millones de trabajadores.

Los empleados de hogar no podrán cobrar menos de 9,55 euros por hora.