Alejandro Sanz arrasa con su oda al Carnaval de Cádiz: los 'me gusta' se cuentan por miles

El Carnaval de Cádiz —declarado Fiesta de Interés Turístico Internacional— es famoso en todo el mundo por su arte y sus chirigotas, cargadas de ingeniosas sátiras y crítica social. Uno de los ejemplos más representativos ha sido la reivindicación que este fin de semana ha hecho el humorista Manu Sánchez.

Otros, como Alejandro Sanz, han elogiado la fiesta gaditana, que junto al de Las Palmas de Gran Canaria, es el Carnaval más reconocido y de mayor tradición en nuestro país. El cantante madrileño, con profundas raíces andaluzas, se ha deshecho en halagos en de su cuenta de X.

"Aun estando a miles de kilómetros, he sentido al pregonero y su carnaval, tan cerca, que me siento en Cai. Y es que, quien no lo sepa… En Cádiz el año no empieza en enero, empieza cuando suena un tres por cuatro en febrero", ha asegurado Alejandro Sanz.

El cantante, ganador de 4 Premios Grammy, ha definido al Carnaval de Cádiz como "una forma de respirar", apuntando que no es una fiesta porque "la esquina se convierte en escenario".

"Es un te quiero dicho en una comparsa"

"Quien ama el carnaval ama la verdad disfrazada. Ama esa valentía que se canta en grupo, esa ironía que acaricia y pellizca a la vez. Allí las penas se vuelven estribillos y las injusticias, pasodobles que erizan la piel", ha señalado Alejandro Sanz.

Pero sus elogios no se han detenido aquí. El artista madrileño ha dicho que el Carnaval de Cádiz es "un te quiero dicho en una comparsa, una risa envuelta en chirigota. Es el corazón latiendo al tres por cuatro, la pena hecha copla y la alegría compartida".

Su oda la tradicional fiesta gaditana termina con una reflexión que hace alusión a lo que ocurre cuando toca su fin. "Y cuando termina, no se va: se queda latiendo bajito, esperando otro febrero, para volver a recordarnos quiénes somos".

¿Por qué es famoso el Carnaval de Cádiz?

El Carnaval de Cádiz es famoso a nivel mundial, principalmente por su carácter satírico, ingenioso y crítico. A diferencia de otros carnavales centrados en la vistosidad de los trajes, el de Cádiz destaca por la música y la palabra.

En Cádiz, el disfraz no es solo estética; se llama "tipo" y es la caracterización completa (disfraz, maquillaje y actitud) que da sentido a las letras de las agrupaciones. Una vez termina el concurso oficial (COAC), las agrupaciones (incluidas las "ilegales" o callejeras) llenan cada esquina de la ciudad para cantar de forma espontánea y gratuita para el público.

Las agrupaciones: Son el alma de la fiesta. Se dividen en cuatro modalidades oficiales que compiten en el Gran Teatro Falla: