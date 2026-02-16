Detenido un hombre por apuñalar a una enfermera en el Centro de Salud Benicàssim (Castellón)

Una enfermera ha sido apuñalada mientras trabajaba en el Centro de Salud de Benicassim por parte de un hombre que, según informa la Cadena Ser, podría corresponderse con su expareja. El hombre ya ha sido detenido por la Guardia Civil tras ser identificado, que investiga el hecho como un posible caso de violencia de género.

De acuerdo con la información aportada por el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU), la enfermera ha sido alcanzada por el arma blanca, aunque no han detallado en qué estado se encuentra.

Los hechos han tenido lugar al mediodía de este lunes, momento en el que los servicios médicos se han movilizado para atender a la víctima de forma urgente.

--Noticia de última hora. En ampliación--