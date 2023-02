Igualdad admite "cansancio" en parte de la sociedad por el debate en torno al 'solo sí es sí'

Ricardo Rubio/Europa Press via Getty Images

"Cansancio". Es la palabra que ha apuntado este martes la secretaria de Estado de Igualdad y contra la violencia de género, Ángela Rodríguez, al ser preguntada sobre el debate para la reforma de la ley conocida como del 'solo sí es sí'.

La número dos del Ministerio ha admitido que hay "una parte de la ciudadanía que está cansada y lo que quiere es una solución", pero igualmente apunta que "la tarea de las feministas es seguir planteando el diálogo para el acuerdo".

Por ello, insistirá en buscar ese pacto con el PSOE para cerrar la reforma de un texto que ha generado incontables controversias por haber provocado la rebaja de penas de alrededor de 600 delincuentes sexuales, incluidas decenas de excarcelaciones. Una "buena ley" pero que "tiene efectos indeseables y me quedo corto, valoró recientemente el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En un acto en Pamplona, donde ha visitado el que será el primer Centro de Crisis 24 horas para víctimas de violencia sexual y la Casa de la Mujer, Ángela Rodríguez ha incidido en que no contempla "otro escenario que no sea el acuerdo entre Igualdad (Irene Montero, de UP) y Justicia (Pilar Llop, del PSOE) porque están en juego los derechos de las mujeres". "Nos jugamos que haya un Código Penal que priorice la protección de las mujeres", ha añadido

Además, ha precisado que "para eso tiene que ser un modelo en el que los jueces tengan que preguntar primero si hubo consentimiento antes que preguntar si hubo heriditas o rasguños vaginales, porque no siempre eso se da y no quiere decir que no haya una agresión sexual". La secretaria de Estado ha insistido en que "muchas mujeres piensan que la Justicia es reparación, pero las psicólogas y los centros 24 horas también lo son", y ha opinado que "sería triste que el PSOE pactara esto con la derecha".

Sobre los datos que presentará la Justicia en relación con las penas que han sido reducidas, ha indicado que desconoce esas cifras y que "hasta ahora lo que hemos visto son informaciones que no coinciden y donde se hacen juicios con un tema muy serio. La mayoría de los tribunales están tomando decisiones en el sentido que señaló la Fiscalía General del Estado con el decreto: las penas impuestas caben en la horquilla que plantea la ley de libertad sexual".

Al respecto de esta polémica, 'Pam' ha puntualizado que "ninguna reforma del Código Penal va a evitar las rebajas de penas que ya hemos tenido, y por eso defendemos que lo más importante es implementar ese modelo de atención integral con cuestiones tan importantes como recordar que lo más importante es la educación sexual".

Rodríguez ha incidido en que las interpretaciones del Código Penal "son variables" y "dos jueces con el mismo Código Penal pueden tomar decisiones muy diferentes", recordando el caso de La Manada: " Vimos cómo en primera instancia el caso de La Manada fue un caso de abuso sexual y vimos luego cómo era de agresión sexual... ¿No vemos que hay un margen de interpretación de los jueces?".

"Si hace falta que reforcemos penas, habrá que reforzarlas, pero la prevención es lo más importante", ha zanjado.