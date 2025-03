Illa no se corta y responde a García-Page: "Hay que estar con lealtad y no mirar a ver dónde quedo yo"

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, ha respondido con contundencia a las declaraciones del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, sobre el pacto entre PSOE y Junts para el reparto de menores migrantes no acompañados. "Hay que estar con lealtad y no mirar a ver dónde quedo yo", ha afirmado en una entrevista en La Noche en 24, presentado y dirigido por Xabier Fortes, en el Canal 24 horas de TVE.

Las rotundas palabras de Salvador Illa llegan después de que Emiliano García-Page haya asegurado que no aceptará lecciones de solidaridad de los pactan con un "supremacista identitario" como Puigdemont: "Vamos a ser solidarios, tontos no", aseguró el presidente manchego esta mañana, quien ha acusado al Gobierno de carecer de política migratoria, convencido de que con ese acuerdo "se dinamitan las opciones de cualquier pacto de Estado" sobre un reparto de menores migrantes no acompañados que ha centrado buena parte de la sesión de control al Gobierno de este miércoles.

"No estoy de acuerdo con él", ha respondido el presidente catalán, defendiendo que el Gobierno de Pedro Sánchez sí tiene una política clara en cuestiones migratorias y que la prioridad debe ser garantizar condiciones dignas a estos menores migrantes. "Lo que no es progresista es tener a 4.400 personas jóvenes no acompañadas en malas condiciones. Esto no es progresista ni es humano", ha subrayado Salvador Illa, en alusión a la situación de los menores en Canarias. Además, el president ha señalado que Cataluña asumirá su cuota con "lealtad y corresponsabilidad".

Illa también ha cargado contra el Partido Popular, al que ha acusado de no haber estado "a la altura" en la gestión de este problema. "Este asunto debería haber quedado resuelto hace mucho tiempo con la implicación del PP, que se define como un partido de Estado", ha afirmado, subrayando que la falta de acuerdo ha agravado la situación de los menores migrantes no acompañados en Canarias. Además, ha reprochado a los populares que "no se puede estar hablando de unidad de España y luego desentenderse de problemas que afectan a todo el país", ha declarado el president quien, por otro lado, ha querido dejar claro que Cataluña asumirá las competencias en inmigración con responsabilidad.

El traspaso de Rodalies sigue en marcha

En la misma entrevista, Salvador Illa también se ha referido al acuerdo alcanzado entre el Gobierno y los trabajadores de Renfe, que han mostrado su rechazo a que se complete el traspaso de Rodalies a la Generalitat. "No se ha congelado", ha asegurado Illa antes de justificar las incidencias actuales en la red ferroviaria por las múltiples obras en marcha.

"Adif está haciendo inversiones desde 2018 a un ritmo muy importante, intentando subsanar las que no se hicieron en los 10 años anteriores", ha añadido el presidente de la Generalitat de Cataluña, para quien la mejora de las infraestructuras sigue siendo una de las prioridades para el gobierno autonómico.

Las declaraciones de Illa, no obstante, han coincidido con una nueva incidencia en la red ferroviaria: la falta de suministro eléctrico entre Sant Vicenç dels Horts y El Prat de Llobregat ha obligado a los trenes de alta velocidad a circular por vía única, provocando retrasos entre Barcelona y Madrid, según han informado fuentes de Adif