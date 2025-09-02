Illa y Puigdemont inician su reunión en Bruselas

El presidente catalán, Salvador Illa, y el expresidente y líder de Junts, Carles Puigdemont, iniciaron este martes su reunión en la delegación de la Generalitat en Bruselas, el primer encuentro entre ambos desde que el líder socialista asumió el cargo.

Puigdemont llegó a pie diez minutos antes del encuentro a la delegación donde ya le esperaba Illa, que llegó en coche, una hora antes de la reunión.

Esta reunión se produce algo más de un año después desde que Illa asumiera la presidencia de Cataluña, y el Ejecutivo de Illa enmarca este encuentro en las reuniones que ha mantenido el presidente con sus antecesores en el cargo y como muestra de "normalidad institucional".

Illa ha defendido reunirse en este momento con Puigdemont porque el TC ya ha avalado la amnistía, ha explicado que ha sido a iniciativa suya, y que lo hace para mandar un mensaje en favor del diálogo.

La reunión coincide con el viaje que Illa hace este martes a la capital comunitaria para asistir a la inauguración de una exposición que acoge el Parlamento Europeo sobre el milenario que cumple este año el Monestir de Montserrat, y en su agenda oficial no constan encuentros con ningún representante de las instituciones comunitarias.

Es la primera vez que ambos dirigentes se reúnen en persona --cuando Puigdemont era presidente, el líder de los socialistas catalanes era Miquel Iceta-- aunque sí que han mantenido interlocución telefónica al menos en una ocasión, cuando Puigdemont llamó como gesto de cortesía a Illa para felicitarle por su investidura, en una jornada marcada por su retorno fugaz a Cataluña.

Entre septiembre y octubre de 2024, en sus 3 primeros meses al frente de la Generalitat, Illa recibió en el Palau de la Generalitat, por este orden, a los expresidentes José Montilla, Jordi Pujol, Artur Mas, Quim Torra y Pere Aragonès, en una ronda de reuniones en la que no incluyó Puigdemont, argumentando que se trataba de un líder todavía en activo.

No se reunió tampoco con Puigdemont en sus dos viajes a Bruselas, el primero en noviembre y el segundo en febrero, lo que le valió el reproche de Junts y del propio Puigdemont: "Sé que le incomoda, porque estoy en el exilio también por la responsabilidad del PSC en la represión", afirmó entonces.

Tampoco durante la etapa de Illa como ministro de Sanidad, ni cuando fue líder de la oposición en el Parlament, entre 2021 y 2024, mantuvieron ningún encuentro personal.