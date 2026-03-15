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Rufián tiene razón: la izquierda a la izquierda del PSOE se desmorona en Castilla y León al ir dividida

Izquierda Unida-Sumar se queda sin su procurador en Valladolid y Podemos consigue un exiguo 0,75% de estimación de voto, la mitad que Alvise. 

Javier Escartín
Javier Escartín
El candidato de Podemos-Alianza Verde a la presidencia de la Junta de Castilla y León, Miguel Ángel Llamas
El candidato de Podemos-Alianza Verde a la presidencia de la Junta de Castilla y León, Miguel Ángel LlamasEFE

La izquierda a la izquierda del PSOE se derrumba en Castilla y León como víctima de su propia división. Ni Izquierda Unida-Sumar ni Podemos obtuvieron representación en las elecciones celebradas en la región este domingo.

 IU-Sumar sufe un duro revés y se queda fuera del parlamento al no conseguir el procurador por Valladolid al que aspiraban. Sólo suma el 3,84% de los votos. En los últimos días, las encuestas ya auguraban la posibilidad de que la alianza se quedara fuera de las Cortes de Castilla y León. Pero su candidato, Juan Gascón, se aferraba a lo que ocurrió hace un mes en Aragón, cuando la misma alianza logró salvar los muebles con un único representante. En esta ocasión, sin embargo, el empuje en la provincia de Valladolid no fue suficiente para lograr ese preciado escaño.  

"Una parte de la clase trabajadora no se verá representada en las próximas Cortes. Creemos que ha habido una acumulación del voto útil en el PSOE por miedo a la extrema derecha. Seguiremos trabajando para ofrecer una alternativa a Castilla y León", se ha limitado a decir Juan Gascón, visiblemente decepcionado, tras hacerse el recuento. 

Podemos, que presentaba como candidato a Miguel Ángel Llamas, se queda también fuera del parlamento con un exiguo 0,75% de los votos. Hasta el partido de Alvise, Se Acabó la Fiesta, le ha ganado con casi el doble de votos. 

Es la primera vez desde 2015 que la formación morada no tendrá representación en las Cortes y de Castilla y León. Podemos ya se quedó también sin representación hace un mes en el parlamento aragonés, fruto de una fragmentación de la izquierda que sigue sumando negativos precedentes y que es una señal de aviso ante futuros comicios. De momento, en las andaluzas de junio, esa división persistirá.

Tras conocerse el escrutinio, el diputado nacional de ERC, Gabriel Rufián, ha advertido al espacio de la izquierda de los riesgos que implica ir por separado en los comicios. "0 escaños a la izquierda del PSOE. No hacer algo (o hacer lo de siempre) es pura negligencia", ha escrito en un mensaje publicado en su red social, X. 

Javier Escartín
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Soy jefe de Hard News en El HuffPost España. Coordino la cobertura de actualidad política con la misión de explicar lo que pasa en España y en el mundo de una manera directa, clara y comprometida para una audiencia exigente y crítica como la nuestra. Puedes contactar conmigo a través de un correo a javier.escartin@huffpost.es

 

Sobre qué temas escribo

Me dedico a informar sobre la actualidad política en España, poniendo el foco en las decisiones del Gobierno, los movimientos de la oposición y el funcionamiento tanto del Congreso de los Diputados como de los partidos políticos. Creo que la política no es algo lejano, sino que influye directamente en la vida de cada persona: desde la aprobación de una ley de vivienda hasta una reforma laboral. Por eso trato de contar la vorágine política de una manera clara y accesible, sin perder la profundidad que exige cada asunto. Me interesa especialmente abordar temas que despiertan inquietud ciudadana, como la corrupción, la vivienda o la transparencia de las instituciones, y hacerlo siempre con una mirada crítica y social. Entiendo el periodismo político no como una mera narración de lo que ocurre, sino como un ejercicio de contexto y responsabilidad que ayude a la gente a entender por qué esas decisiones afectan a su día a día. Y como todo el mundo tiene su lado freak también me gusta mucho el Festival de Eurovisión, que llevo cubriendo para diferentes medios desde el año 2009. Quizá, algún día, pueda contar la victoria de España en el certamen...

 

Mi trayectoria

Nací en Zaragoza, pero en 2005 me mudé a Madrid para estudiar periodismo en la Universidad Carlos III. Antes de El HuffPost, trabajé nueve años en ABC, cuatro en COPE y un año en Mediaset. Previamente, de una manera más aficionada, escribí sobre cine y la temporada de premios en Hollywood e hice una serie documental sobre el Camino de Santiago que se llamó "Diario de un peregrino".

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

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