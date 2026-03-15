Rufián tiene razón: la izquierda a la izquierda del PSOE se desmorona en Castilla y León al ir dividida

El candidato de Podemos-Alianza Verde a la presidencia de la Junta de Castilla y León, Miguel Ángel Llamas

La izquierda a la izquierda del PSOE se derrumba en Castilla y León como víctima de su propia división. Ni Izquierda Unida-Sumar ni Podemos obtuvieron representación en las elecciones celebradas en la región este domingo.

IU-Sumar sufe un duro revés y se queda fuera del parlamento al no conseguir el procurador por Valladolid al que aspiraban. Sólo suma el 3,84% de los votos. En los últimos días, las encuestas ya auguraban la posibilidad de que la alianza se quedara fuera de las Cortes de Castilla y León. Pero su candidato, Juan Gascón, se aferraba a lo que ocurrió hace un mes en Aragón, cuando la misma alianza logró salvar los muebles con un único representante. En esta ocasión, sin embargo, el empuje en la provincia de Valladolid no fue suficiente para lograr ese preciado escaño.

"Una parte de la clase trabajadora no se verá representada en las próximas Cortes. Creemos que ha habido una acumulación del voto útil en el PSOE por miedo a la extrema derecha. Seguiremos trabajando para ofrecer una alternativa a Castilla y León", se ha limitado a decir Juan Gascón, visiblemente decepcionado, tras hacerse el recuento.

Podemos, que presentaba como candidato a Miguel Ángel Llamas, se queda también fuera del parlamento con un exiguo 0,75% de los votos. Hasta el partido de Alvise, Se Acabó la Fiesta, le ha ganado con casi el doble de votos.

Es la primera vez desde 2015 que la formación morada no tendrá representación en las Cortes y de Castilla y León. Podemos ya se quedó también sin representación hace un mes en el parlamento aragonés, fruto de una fragmentación de la izquierda que sigue sumando negativos precedentes y que es una señal de aviso ante futuros comicios. De momento, en las andaluzas de junio, esa división persistirá.

Tras conocerse el escrutinio, el diputado nacional de ERC, Gabriel Rufián, ha advertido al espacio de la izquierda de los riesgos que implica ir por separado en los comicios. "0 escaños a la izquierda del PSOE. No hacer algo (o hacer lo de siempre) es pura negligencia", ha escrito en un mensaje publicado en su red social, X.