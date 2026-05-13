El meme de los portátiles entreabiertos: los fans de la IA caminan con el ordenador a medio cerrar en aeropuertos, oficinas y pasillos para que la máquina no pare de trabajar

La llegada de la Inteligencia Artificial (IA) a nuestras vidas ha supuesto un antes y un después, bien sea de forma directa o indirecta. Uno de los ámbitos donde más ha salpicado este nuevo avance ha sido en el laboral, especialmente en ramas como la programación o la informática.

Ello, unido al cada vez más presente teletrabajo, ha introducido una escena que cada vez parece más habitual: la de personas caminando con sus ordenadores portátiles. Da igual el lugar: aeropuertos, bares o restaurantes, clases e incluso en pistas de hielo. Cualquier lugar es bueno para echar un vistazo a la pantalla y ver cómo sigue el proyecto.

"Estoy desatando los patines de mis hijas mientras miro hacia atrás como diciendo: ¿Ya está listo?"

Una de estas personas es un trabajador de Raven.AI, de 39 años, quien tiene dos hijas a las que les encanta patinar sobre hielo y a las que suele ver mientras que programa con IA en su portátil, tal y como relata en una entrevista con Business Insider. "Estoy desatando los patines de mis hijas mientras miro hacia atrás como diciendo: ¿Ya está listo?", cuenta.

Uno de los motivos por los que tiene que dejar el portátil abierto, según explica, es porque necesita la conexión a internet para poder ejecutar muchas de las herramientas que utiliza a diario, por lo que no puede cerrarlo.

La escena se ha vuelto tan cotidiana que incluso se ha convertido en meme en redes sociales como TikTok, donde precisamente hasta OpenAI también compartió un video sumándose a la tendencia en tono de humor.

Otra de las que suele hacer esto a diario es Alison Kaizer, a quien también entrevista dicho medio. Una de las últimas veces que tuvo que estar frente al ordenador mientras hacía otras cosas, según recuerda, fue en un aeropuerto, donde tuvo que embarcar la última mientras hacía algunas tareas con la IA. No cerró el ordenador hasta que se sentó.

"Miré por encima del hombro a la persona que estaba detrás de mí y le dije: 'Perdón, estoy usando el nombre de Claude'", afirma Kaizer. "Se rieron, así que nos entendimos enseguida, agrega.

"Creo que la gente piensa que soy el equivalente a una adolescente con iPad, pero para una mujer de mediana edad"

La investigadora Rebecca Bultsma tampoco se queda atrás. En su caso deja el portatil abierto mientras va caminando en el aeropuerto o mientras que espera en el andén del tren. También lo deja en el asiento del copiloto mientras conduce. "Creo que la gente piensa que soy el equivalente a una adolescente con iPad, pero para una mujer de mediana edad", señala a BI.