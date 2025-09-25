Isabel Rodríguez acusa a las comunidades del PP de usar un "tacticismo partidista" para no aplicar la Ley de Vivienda 

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha afeado a las comunidades autónomas gobernadas por el PP su decisión de no aplicar la Ley de Vivienda "por puro tacticismo partidista" y en un contexto en el que, a su parecer, hay un consenso en la sociedad española para intervenir en el mercado del alquiler.

Lo ha dicho este jueves en Lleida, tras la visita a una promoción de 121 viviendas destinadas al alquiler, acompañada del alcalde de Lleida, Félix Larrosa; la consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque; y el delegado del Gobierno en Cataluña, Carlos Prieto.

"Quiero pedir a las comunidades autónomas gobernadas por el PP que se avengan a la evidencia y declaren zonas tensionadas para impedir esa angustia que viven tantas familias que viven de alquiler en nuestro país", ha subrayado Rodríguez.

Por otro lado, ha afirmado que ampliar el parque público de vivienda "sólo es posible cuando hay un presidente valiente (en referencia a Pedro Sánchez) que se fue a Europa, que peleó unos fondos de recuperación y que han hecho posible construir estas viviendas".

La encrucijada de la vivienda en la que se encuentra el Gobierno con las comunidades autónomas tan sólo es una más de la innumerable lista de discrepancias que mantienen las instituciones.

Mientras que el Ejecutivo central tiene al Partido Socialista encabezando al país, el Partido Popular maneja la mayoría de territorios autonómicos. Todo ello conlleva que en los principales temas que afectan a la ciudadanía no logren un consenso.