Cuenta lo que le dice a su madre antes de poner un piso en alquiler y faltan manos para aplaudirla
Mirad, mi familia ahora está en proceso de que están arreglando un piso de mi abuela para alquilarlo.
Y yo hablaba el otro día con mi madre y les hablaba un poquito de, por favor, no abuséis con los precios. Porque les decía: 'mira mamá, es preferible que tengas a una familia, o sea, el papá, la mamá con su peque, por ejemplo'.
A lo mejor no te pueden pagar tanto, pero sabes que te van a cuidar la casa y que van a estar bien. Porque si tú cuidas a la persona, esa persona, si no es un precio abusivo, si está bien y no se encuentra asfixiada, no se va a ir de esa casa.
Y además no solo eso, sino que encima te la va a cuidar porque te están cuidando. Y jolín, también hay que confiar en que esto existe.
Ella me decía: sí hombre, ¿y si luego se quedan y no pagan? He hablado con gente también que se dedica un poquito al tema del alquiler de pisos.
Y me dicen: No, es que los precios son más altos porque, claro, tenéis que tener nóminas muy altas y es preferible que haya dos nóminas. Porque si no, pues para que no haya impagos.
Y de verdad que si los precios no son abusivos, nunca va a haber impagos. Y tampoco la gente se va a quedar de okupa en tu casa. Si tú cuidas... Te cuidan. Y hay que confiar también en eso. Que vivimos en un mundo de mucha desconfianza. Y lo entiendo, pero las personas buenas también existen. Vamos a traerlas un poquito más.