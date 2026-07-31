El teatro que no te puedes perder en agosto

Si la cartelera ya había adelgazado en julio, en agosto se puede decir que está anoréxica. Aun así, gracias a los teatros privados, añadiendo algún viaje, se pueden encontrar cinco opciones para recomendar y una obra de reciente publicación, porque el teatro también se lee.

Midsummer Fest, sueños y comedia de inspiración shakesperianos bajo el cielo de Madrid

Para los que no lo sepan en la temporada que acaba Beon Entertainment abrió el teatro Lírico el rooftop del Teatro Calderón. Lugar donde pretenden ofrecer experiencias más cercanas e inmersivas al público, a pesar de tener un aforo bastante grande, acompañadas de cenas y copas, bajo el cielo madrileño.

Este verano ofrecen una experiencia inmersiva basada en el Sueño de una noche de verano llamada Midsummer Fest, ideada y dirigida por Talia del Val, una clásica de los musicales. En la que lanza a Puck, el duendecillo, a hacer malabares nocturnos con los juegos amorosos entre distintas parejas como hace en la obra de Shakespeare.

Hasta el 30 de agosto en Lírico rooftop Calderón

Cómicos de Roma, o una comedia de Mamet bien merece un viaje a Mérida

Dicen que se trata de un Mamet menor, algo que argumentan porque no se trata una de esas obras que le hicieron famoso como Glengary Glen Ross u Oleanna. Pero hace tiempo que no se le programa en las carteleras españolas y, encima, esta es una comedia que sucede en Roma. Además, dicen las crónicas estadounidenses que es un homenaje a A Funny Thing Happened on the Way to the Forum de Sondheim, conocida en España como Golfus de Roma, que tantas alegrías ha dado en Mérida.

Si lo anterior no fuera suficiente, al frente dos actores de toma pan y moja: el popular Fernando Tejero y el también popular, pero en ambientes teatrales, Rafa Castejón. Acompañados por un largo elenco. Y dirigidos por José Pascual.

Todo para contar una historia de una compañía teatral venida a menos en una Roma imperial que acaba de tener una derrota. Y en la que Strabo, el actor que lidera la compañía, le promete a su crush, un actor joven que le hace tilín, que le ayudará a triunfar. Una promesa que le acabará metiendo en líos.

Del 5 al 9 de agosto en el Teatro Romano de Mérida

La segunda venida de Cristo o el yoga de Jesús, lo nuevo de El Brujo llega a Madrid

Solo a El Brujo se le podía ocurrir usar las enseñanzas védicas y el yoga para tratar de conseguir un nivel de conciencia similar al que tuvo Jesucristo cuando vivió. Al menos al que tuvo según se cuenta en el Evangelio según San Juan. Y ya se sabe que su particular verborrea abrirá caminos por donde el público ni siquiera sabía que se podía transitar y menos que podía reír a mandíbula batiente con las seguramente extrañas conexiones y explicaciones que encuentra.

Sí, este actor y creador, vuelve con un solo a los escenarios madrileños. Espectáculo que estrenó en el SOHO de Málaga de Antonio Banderas y que paseará por Alcántara y Santander antes de llegar a Madrid. Donde, de nuevo, se agarrará al bululú de tradición española y al espíritu bufo de Darío Fo.

El 6 de agosto en el Festival de Alcántara

Del 13 al 14 de agosto en Teatro Centro de Acción Social y Cultural de Caja de Cantabria - CASYC

Del 20 de agosto al 27 de septiembre en el Teatro Alcázar.

Hacer el agosto (musicalmente hablando)

Para todos los que vengan a Madrid o vivan aquí y quieran ver un musical, están de suerte. Los miserables permanece en Teatro Nuevo Apolo hasta el 9 de agosto, que comienzan las vacaciones; y El rey León en el Teatro Lope de Vega, como viene siendo habitual, no descansa y estará durante todo el mes. Para ambas es más fácil conseguir una entrada ahora que el resto del año.

Y los Teatros Luchana ofrecen dos pequeños musicales y muy divertidos: la exitosa y multipremiada Asesinato para dos. Y, de la misma productora, otro musical estrenado recientemente: Gutenberg! El mejor musical del mundo. Ambos, dirigidos por Zenón Recalde, aseguran música y risas.

Y el que más y el que menos ofrece alguna que otra promoción, es decir, entradas con descuento.

El Rey León en el Teatro Lope de Vega

Los miserables en el Nuevo Teatro Apolo

Asesinato para dos en los Teatros Luchana

Gutenberg! El mejor musical del mundo en los Teatros Luchana

Las comedias ligeras son para el verano

Los programadores deben pensar que el verano es para comedias ligeras, más focalizadas en la situación que genera el chiste que en la historia o en profundizar en un tema. Por eso es el género que predomina en la cartelera, habitualmente con actores y actrices populares que el público quiere ver en directo.

Es el caso de Los del camping, en el Teatro Fígaro hasta el 8 de agosto, que tiene como reclamo a Mariano Peña, Mauricio para los telespectadores, y a Chiqui de la Fuente para hablar de hacerse mayor y jubilarse dirigidos por Gabriel Olivares.

O de Las que gritan, en el Teatro Maravillas todo el mes, que tiene a Soledad Mallol y a Mariona Terés, una estrella después de la serie Barrio Esperanza, para contar la historia de una madre y sus hijas.

Y de Pero no se lo digas a nadie, en el Teatro Bellas Artes que, estrenada en julio, ha prorrogado hasta el 23 de agosto, que tiene a Agustín Jiménez protagonizando la historia de una pareja que acoge a un amigo venido a menos y que los boicotea.

O de Por mis muertos en el Teatro Lara que tiene a Goizalde Núñez en el elenco de una obra en la que una médium, interpretada por Miguel de Miguel, convoca a cuatro personas para que se deshagan de sus fantasmas.

Y para los que le sobran las palabras para reírse, Yllana les trae su comedia gestual por partida doble. Este verano repiten historias de humor y amor con mucho aria y buenos cantantes en el Gran Teatro Caixabank Príncipe Pío con The Opera locos, desde el 29 de julio hasta el 29 de agosto. Obra que compite con un recopilatorio de sus sketches más celebrados, Lo mejor de Yllana, en el Gran Teatro Pavón a partir del 19 de agosto.

Hamlet.01, entrando en el misterio teatral de Hamlet

[…] Todas estas metáforas sobre el "no saber", las preguntas, las cuestiones, las intrigas, la ignorancia… hacen que si una palabra deba resumirme a mi de la cabeza a los pies sea esta: la duda.[…]

Hamlet.01 de Sergi Belbel

¿Qué ocurriría si Hamlet analizara la obra de teatro Hamlet y además la comentara sin ningún tipo de respeto por Willy Shakespeare? Ese es el juego que propone Sergi Belbel en Hamlet.01. Obra que pasó por la sala pequeña del Teatro Español y que generó debate acerca del texto.

Entre otras cosas, porque desmitifica el texto original y todo lo que se piensa de los personajes, los arquetipos que se les ha asignado a cada uno y la relación que el texto en escena establece con el público. También lo importante que son las primeras escenas para hacer que los espectadores "entren" en la obra.

Sí, la entrada, pues solo se analizan las cinco primeras escenas, aunque la idea de Bebel es que esa mente analice toda la obra. Se destripen sus hermosos versos y se pongan en contexto, con una mirada contemporánea culta que lo mismo se refiere al gato de Schrödinger que a Darth Vader, opina sobre Edipo o Segismundo, los roles que han adquirido a medida que se les ha leído y representado, como del teatro o habla crudamente de sexo.

Así que, esperando las siguientes entregas para sentarse junto a Hamlet, mediado por Sergi Belbel, para analizar e ironizar con algo de mala leche sobre los tópicos de uno de los textos clásicos y, posiblemente, más representados del teatro.

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