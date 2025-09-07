Javier Milei asistirá el próximo fin de semana al evento 'Viva 25' organizado por Vox en Madrid

El presidente de Argentina, Javier Milei, asistirá al evento 'Viva 25' organizado por Vox, que se celebrará los próximos días 13 y 14 en Madrid, y al que acudirán representantes de partidos de todos los países que "quieren cambiar las cosas".

Así lo ha anunciado este domingo en Sevilla el portavoz de Economía y secretario general del grupo de Vox en el Congreso, José María Figaredo, quien ha precisado que en el acto que se celebrará en Madrid participará el líder de esta formación, Santiago Abascal, y "muchísimos más líderes, no solo europeos, sino de todo el mundo, que vendrán a exponer cuál es el cambio que necesitamos para nuestros países".

"Vendrán a exponer cuál es el cambio y el giro de 180 grados que debemos darle a esas políticas de bipartidismo que nos han traído a un camino en el que parece que ya no hay esperanza con políticas que están robando el bienestar y el futuro a los españoles", ha remachado en declaraciones a los medios.

Así, ha defendido la necesidad de "dar un giro de 180 grados al bipartidismo" y "volver a poner el sentido común en el centro, volver a poner el bienestar de los españoles como guía absoluta de las políticas públicas".

Figaredo ha remarcado que "cada día nos despertamos con nuevas noticias cada vez más llamativas sobre crímenes atroces que se producen dentro de España, o llegando a España por esa oleada migratoria a la que nos estamos enfrentando".

Una oleada migratoria, ha dicho, que "está patrocinada y estimulada por el Gobierno del PSOE y que cuenta con la colaboración necesaria del PP, que durante décadas lleva apoyando estas mismas políticas migratorias".

El dirigente de Vox ha sostenido que, según datos del Ministerio del Interior, "un 14 % de la población, que representa esa población inmigrante residente en España, comete más de un 30 % de los delitos, de los feminicidios, de los asesinatos de mujeres que se producen al año".

A su juicio, quienes más "padecen las consecuencias de estas invasiones, de esta invasión migratoria, son precisamente los españoles más humildes, los trabajadores que durante décadas son quienes han sacado adelante España porque en los barrios más privilegiados esta presión migratoria no tiene un impacto, no se ve la criminalidad, no se ve la dificultad de la convivencia".

"A esta situación le tenemos que dar un giro de 180 grados porque a esto se suma la dificultad para la vida, con un incremento de los precios, una inflación desbocada en los últimos años, un empobrecimiento generalizado, sobre todo de las clases más humildes de España, un acceso a la vivienda absolutamente imposible", ha incidido.

Todo esto, ha asegurado, se va a tratar en el evento 'Viva 25' que se celebrará la próxima semana en Madrid.