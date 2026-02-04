Feijóo se marca otro 'Anotop': vuelve a liarse con una palabra que pronuncia mal hasta en ocho ocasiones

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha vuelto a protagonizar uno de esos momentos "tierra, trágame" tras su sonado y comentado "Anotop" en el Congreso de los Diputados.

En esta ocasión, lo ha hecho durante una visita a las instalaciones de la empresa cárnica Fribin, en la localidad de Binéfar, en Huesca, con motivo de la campaña de cara a las elecciones aragonesas.

Y allí, durante una intervención, ha confundido hasta en ocho ocasiones el nombre de esta empresa. Feijóo se ha referido a Fribin como "Brifín", quizá en una confusión con el anglicismo "briefing", empleado para las reuniones breves en las empresas.

"Brifín, pues es todo un símbolo de todo lo que se puede hacer en el ámbito rural, Brifín es un símbolo de la competitividad y de la productividad del sector primario español y Brifín es una oportunidad", ha dicho el líder popular.

Un nuevo lapsus, aunque esta vez reiterado, de Feijóo. Las redes sociales no han tardado en hacerse eco de su confusión. Un usuario de X comenta que parecía "difícil pronunciar un nombre tan sencillo", pero a pesar de ello, "usted siempre se supera".

Dos meses después del "Anotop"

El pasado mes de noviembre, durante una intervención en el Congreso de los Diputados, Feijóo cometió el que quizás ha sido su lapsus más sonado. Mientras se dirigía al presidente del Gobierno Pedro Sánchez le dijo unas palabras que tardarán en olvidarse.

"Se va a rodar algún día una serie de televisión sobre sus años de presidente y se titulará Anotop... perdón", ha asegurado, sin llegar a pronunciar el nombre que quería decir porque en ese momento el tiempo se le ha acabado y el micrófono se le ha apagado. Las risas han sido automáticas en el Congreso.

La respuesta de Pedro Sánchez no tardó en llegar y provocó las risas de la bancada socialista en el Congreso: "Entre sus virtudes no está ser un buen parlamentario. De todas formas, no por la forma en la que dice las cosas, es por lo que dice, no propone nada".