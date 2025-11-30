El 'ANOTOP 10' de Feijóo: sus lapsus, meteduras de pata y deslices

Si hay un político que pasará a los libros de historia por haber creado una vasta hemeroteca de citas memorables -y por más cosas, realmente- ése es Mariano Rajoy. No porque sean dignas de los aforismos de Churchill o Schopenhauer, sino por conformar una serie de lapsus, meteduras de patas, afirmaciones inconexas y deslices que nos han hecho sonrojarnos y reír en similares proporciones. Pero hay otro político gallego del Partido Popular que amenaza con desbancar al exmandatario gallego en esta materia y ya hace que nos preguntemos: ¿superará el aprendiz al maestro?

El último cara a cara de Alberto Núñez Feijóo con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, será recordado por uno de los mayores lapsus que ha vivido el expresidente de la Xunta de Galicia, el ya famoso balbuceo bautizado como 'anotop' que le dejó en bandeja a Sánchez un punch line gratuito con esas licencias que se permite más allá del guion para responder a la pregunta de turno. Pero esto es solo la punta de un iceberg contra el que se naufraga periódicamente. Por este motivo, hemos recogido una selección del '(ano)top 10' de equivocaciones, deslices, meteduras de pata y polémicas -algo de lo que no escapa ningún político, sea del color que sea-.

1- Anatomía de un 'fail' instantáneo: el 'anotop'

El primer puesto, el 'top 1', es sin duda para el momento vivido en el último cara a cara entre Pedro Sánchez y Feijóo en el Congreso. En un momento en el que el PP puede arrojar la presunta corrupción del 'caso Koldo' al PSOE, Feijóo ha desperdiciado su gran momento contra el mandatario a causa de un lapsus que llegó en el peor instante posible. Y de instante tiene mucho porque, precisamente, el líder de los populares buscaba hacer un juego de palabras con la serie Anatomía de un instante, la adaptación a la pequeña pantalla de la novela homónima de Javier Cercas.

"Se va a rodar algún día una serie de televisión sobre sus años de presidente y se titulará 'Anotop'... perdón". No solo se trabó Feijóo mientras la portavoz parlamentaria Ester Muñoz miraba extrañada. Coincidió el 'anotop' con el final de su tiempo de intervención, lo que hizo todavía más jocosa la escena, al intentar Feijóo repetir el chiste cuando le habían apagado el micrófono. Ah, ¿que qué quería decir? El juego de palabras era con Anatomía de un farsante. Pero lo que trascendió fue la respuesta de Sánchez: "Entre sus virtudes no está ser un buen parlamentario. De todas formas, no por la forma en la que dice las cosas, es por lo que dice, no propone nada".

2- Por fin "una mujer presidenta de Extremadura apellidada... Gallardo"

En las mismísimas filas del PP también han tenido que morderse la lengua, mirar hacia el infinito o sonreír forzosamente cuando uno de los lapsus de Núñez Feijóo acaba convertido en 'fuego amigo'. No, no tiene que ver con Ayuso, pero sí con una baronesa clave del PP. Imaginen por un momento que pueden presumir de haber vuelto al gobierno autonómico de una comunidad que llevaba tiempo en manos del PSOE y que, por primera vez en la historia, esa tierra tiene a una mujer a los mandos. Bien, pues ahora imaginen que al felicitarla confunden su apellido con el de quien en ese momento pasaría a ser líder de la oposición y el mayor contrincante político.

Esto fue lo que le ocurrió a Feijóo con la actual mandataria en funciones de la Junta de Extremadura, la popular María Guardiola. "Algunos creen que las comunidades más verdes son Cantabria, Asturias, Galicia, País Vasco... yo no digo que no sean verdes, pero una de las comunidades más verdes de España es Extremadura. Ese mar de encinas, ese lugar mágico que es Extremadura", comenzaba a ensalzar Feijóo, sin liarla comparando otros sitios, pero también sin saber que Extremadura no era lo único que estaba verde.

"Una de las comunidades autónomas más extensas de España necesitaba, ¡por primera vez en la historia!, después de 45 años, una mujer presidenta de la Junta de Extremadura", subrayaba Feijóo mientras las cámaras enfocaban a Guardiola, con una gran sonrisa mientras era mencionada, pero que se torció inmediatamente cuando el presidente del PP completó la frase: "Apellidada Gallardo". En ese momento, negó con la cabeza mientras su homólogo castellano y leonés, Alfonso Fernández-Mañueco hacía un gesto con aspaviento. "¿Perdón?", preguntó Feijóo mientras le corregían. "Gallardo no, María Guardiola, que es distinto", enmendaba él ante las risas de la audiencia. Tan distinto como que una es uno de sus mayores activos políticos y el otro es el expresidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo.

3- Te confundes de 'boss': "Pensaba que era 'Brus Sprinter'"

La pronunciación en habla inglesa es una de las mayores quimeras de Feijóo, quien ha llegado a indicar que está estudiando el idioma, de cara a una hipotética preparación para cuando se convierta en el próximo presidente del Gobierno de España. De momento eso está por ver, pero ya ha dejado algunas escenas que invitan a pensar cómo sería una cumbre internacional con él. Por ejemplo, en la que quería reírse de Sánchez, pero al final le acabaron cayendo todas encima a él por su pronunciación.

La afirmación tuvo lugar en otro espacio cómodo para Feijóo. Un acto del partido, una romería en la localidad coruñesa de O Pino, rodeado de su sucesor en la Xunta, Alfonso Rueda, y otros altos cargos del PPdeG. "Efectivamente, me confirmaron que hubo alguien que ayer visitó Galicia. Por el número de gente que llevaba y los medios aéreos y terrestres, pensaba que era Bruce 'Sprinter'", se mofó Feijóo, tratando de hacer una comparación con la visita de Pedro Sánchez y la apuesta del cantante Bruce Springsteen por España para iniciar su gira europea. "Pero no, no era Bruce 'Sprinter', es una pena", continuaba Feijóo, en una intervención en gallego.

4- De los creadores del 'primo científico de Rajoy': "Las emisiones de metanol a la atmósfera"

En el PP ya hace tiempo que no sale a relucir el primo de alguien como fuente fiable para hablar de cambio climático o medioambiente. Pero lo que suele salir a relucir -sobre todo cuando Vox les come terreno en el mundo rural- es una defensa cerrada de la ganadería independientemente de que se trate de una macrogranja o una explotación en extensivo. Con esta carta de presentación, Feijóo llegó a defender a las vacas asegurando que no eran responsables de las emisiones de "metanol".

El problema es que lo que expulsan estos animales en sus flatulencias es gas metano y no metanol, un compuesto químico más conocido como el alcohol metílico, el más básico de todos. Con todo, Feijóo, con tractor y campo de telón de fondo, lamentó que "la culpabilización y la estigmatización de la ganadería, haciéndoles responsables de las emisiones de metanol a la atmósfera".

5- Su obra favorita en gallego es de Rosalía (de Castro): "¿Poemas Gallegos?"

¿Se acuerdan de Albert Rivera recomendando leer a Kant sin haber leído un solo libro de Kant? Pues les presentamos la historia del presidente de la Xunta de Galicia que, preguntado por literatura gallega, acude a ensalzar a Rosalía -de Castro- describiéndola como una especie de Cervantes gallega, pero acaba viéndose en problemas ante una pregunta inesperada.

En el plató del extinto programa Vía V de 'V Televisión' -canal de La Voz de Galicia-, Feijóo era preguntado por cuáles eran sus obras predilectas escritas en gallego, al hilo de que ese fin de semana se conmemoraba el Día das Letras Galegas de 2015. No dudó y fue a tiro fijo: "Las obras de Rosalía de Castro son, digamos que nuestro Quijote, desde el punto de vista de nuestro idioma".

La presentadora, Fernanda Tabarés, tampoco dudó y repreguntó al momento: "¿Cuál?, ¿cuál de ellas?". A lo que Feijóo, con los brazos abiertos y una expresión que recuerda al inmortal "¿y la europea?", soltó un: "Poemas Gallegos, ¿puede ser?". Pues no, no puede, porque la obra más conocida de Rosalía escrita en gallego es el poemario Cantares Gallegos, cuya fecha de publicación... se conmemora precisamente con el Día de las Letras Galegas. Cabe señalar también que toda esta conversación y la entrevista tuvieron lugar en gallego.

6- Y ojo a la literatura universal: "Esa distopía escrita por Orwell allá por el año '84"

Uno podría pensar que Feijóo no controla mucho de literatura gallega, pero tiene un gran dominio de la universal. La siguiente anécdota apunta a lo contrario. Como ningún político había empleado antes la novela 1984 o Rebelión en la granja de George Orwell para atacar a los regímenes totalitarios -sí, ironía-, él aprovechó la primera obra -conocidísimo título anticomunista- para abordar conceptos como la "posverdad" durante un foro de liderazgo juvenil.

"Si vamos a la obra de Orwell acreditamos lo que es un régimen totalitario. Así como los regímenes de corte autoritario puede prescindir de la verdad, la democracia no puede prescindir de la misma. La materia prima de la democracia es la verdad", desgranó Feijó. Pero hubo un problema con la verdad y este era otra afirmación del líder del PP nacional: "Podemos situar en nacimiento de la posverdad en esa distopía escrita por Orwell allá por el año [19]84 que como saben describen un régimen totalitario con toda su crudeza".

No, George Orwell no escribió 1984 en 1984, porque lo que precisamente quería retratar era una distopía futurista imaginada en los últimos compases de la década de los '40. Fue escrita entre 1947 y 1948, pero publicada en 1949. Para cuando se cumplió el año que da título a la novela, su autor llevaba más de tres décadas muerto.

7- ¡Ay, "Manuela Carmela"!

Otro de estos lapsus enturbiaron lo que era una serie de críticas y ataques contra la exalcaldesa madrileña Manuela Carmena, que en realidad estaban dirigidos a hacer sangre en el ala de Unidas Podemos en el primer ejecutivo de coalición. El objetivo era cargar contra la 'ley del sólo sí es sí', cuya aplicación e interpretación judicial de las horquillas de penas derivó en la excarcelación de personas condenadas por agresión sexual o violación.

Carmena se había mostrado crítica con la norma estrella del Ministerio de Igualdad que dirigió la exministra Irene Montero, en una entrevista en El País, en la que dijo que "se ha abordado con poca inteligencia". Feijóo lamentó que "si lo ha tenido que decir hasta Manuela Carmela". Podría pensarse que se trató de un lapsus linguae sin más, pero en la siguiente frase confirmó que no: "Por cierto, Manuela Carmela, supongo que ya será de ultraderecha, porque ha contradecido a Sánchez". Obviando que el uso correcto es ha contradicho en lugar de "ha contradecido", probablemente Feijóo no ignoraba la lucha abierta entre Más Madrid y Podemos, pero quizás sí que su apellido era Carmena. ¡Ay, Carmela!

8- 'No, no era ese alemán': cuando estás alabando al nuevo presidente del PP europeo... y te equivocas de nombre

Otra metedura de pata de Feijóo, pero con carácter internacional. Al igual que con Guardiola, imaginen el contexto político. Hace cerca de un mes que Feijóo ha sido ratificado en el congreso de Sevilla tras la 'boda roja' entre el PP de Madrid de Ayuso y el Génova 13 de Pablo Casado. Se va de gira internacional y ese mismo día le toca su intervención en el Plenario del Congreso del Partido Popular Europeo (EPP), una gran forma de darse a conocer en la familia popular europea, puesto que no solo los populares de España han cambiado de líder.

Feijóo interviene en el acto en Róterdam y aprovecha para alabar al sustituto del polaco Donald Tusk, Manfred Weber, eurodiputado y político de la CSU -los democristianos alemanes- que se hizo con las riendas del EPP. Pero... confunde su nombre de pila con el otro alemán. Pero uno que había fallecido en 1920. "Tenéis en el Partido Popular de España un compañero para cumplir el gran sueño europeo, el sueño de la libertad, el sueño del Estado de Derecho, el sueño del bienestar, los mismos sueños que defendemos para el pueblo ucraniano", decía Feijóo, antes de la gran mención: "Queridos amigos, le encargamos el cumplimiento de estos sueños a nuestro presidente... Max Weber". Por cierto, gran sociólogo y politólogo.

9- Bill Clinton, la puesta de sol en Finisterre, la Alhambra... y Feijóo en el alambre

En el apartado de meteduras de pata cabe una mención especial a la participación de Feijóo durante la campaña electoral de las últimas elecciones andaluzas -momento oportuno para recordar que Juan Manuel Moreno sacó la absoluta igualmente, eh-. Pongámonos en situación. Mitin en Granada, con las privilegiadas vistas del barrio del Albaicín desde la Alhambra y Feijóo dando datos históricos -correctos-. "El presidente de EEUU hace 20 años, Bill Clinton, estuvo aquí en Granada y dijo que esta es la más bella puesta de sol del planeta, comenzó a decir, antes de la frase que lo torció todo.

"No voy a discutir con Clinton, porque él nunca vio la puesta de sol de Finisterre", añadió a renglón seguido sin pensar que esa broma no tendría que ser el fin del mundo. Lo cierto es que esta afirmación dolió entre algunos andaluces, hasta el punto de que llegó a hacer que el presidente del PSOE andaluz, Manuel Pezzi, insultase a Feijóo llamándole "tontopollas". Más allá de sus adversarios políticos, las redes no dejaron pasar la oportunidad en forma de memes y vaciles.

10- El hombre del rural que "seguía con interés la procreación de los conejos"

Este ha pasado más desapercibido, pero es un discurso memorable en el que Feijóo abrió la puerta de su infancia para que conociésemos al autor de la siguiente promesa: "Os puedo asegurar que durante todo el tiempo que me quede de vida yo voy a seguir siendo un hombre del rural". El de Os Peares intervenía en uno de esos actos en los que seguía sintiéndose cómodo respecto a su etapa en la Xunta y tras haber desembarcado en la política nacional.

En el III Congreso Internacional de AFAMMER (Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural), Feijóo dejó anécdotas como que "seguía con interés la procreación de los conejos que había en casa", seguida de risas de la audiencia y en una descripción bucólica con más confesiones. "Teníamos colmenas" o "saludábamos a las golondrinas en primavera, escuchábamos a los jilgueros y también nos daban pena los gorriones en el invierno". También que no tenían lavadora o nevera, pero sí algún cerdo, eso sí, solo se mataba uno al año.

*Bonus track: 'Tif-ches-tein', '¿tit-tein?'

Un clásico para los que llevan siguiendo a Feijóo desde su etapa gallega. Mucho antes de que en la Meseta se conociese el nivel de pronunciación en inglés del jefe de la oposición, este tuvo problemas para anunciar a los galardonados en las Medallas Castelao. En dicha edición, hace una década, este galardón que entrega la Xunta de Galicia se lo llevó el reputado gaiteiro y compositor Carlos Núñez, pero también a una banda irlandesa de folk y música tradicional. ¿Cuál grupo? The Chieftains. Sí, si habéis escuchado lo de Bruce Springsteen ya sabéis que son 10 segundos de oro puro.