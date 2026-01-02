José Andrés rompe su silencio y cuenta por qué se reunió con el presidente de Israel

El 1 de abril de 2024, un dron israelí disparó tres veces contra un convoy de la ONG World Central Kitchen, la organización que lidera el chef español José Andrés y que proporciona comida nutritiva a personas impactadas por crisis humanitarias, climáticas y comunitarias. El ataque se produjo en la ciudad de Deir al Balah, en el centro de la Franja de Gaza, a pesar de que los vehículos estaban claramente marcados con el logotipo de la organización.

En ese ataque murieron siete trabajadores de World Central Kitchen: el palestino Saifeddin Issamn Ayad Abutaha, la australiana Lalzawmi (Zomi) Frankcom, el polaco Damian Soból, el estadounidense y canadiense Jacob Flickinger, y los británicos John Chapman, James (Jim) Henderson y James Kirby.

Un año después de estos asesinatos, en agosto de 2025, José Andrés sorprendió al mundo reuniéndose con el presidente de Israel, Isaac Herzog. El gabinete del dirigente israelí se apresuró a subir una foto de ambas estrechándose la mano, lo que provocó un alud de críticas al cocinero. ¿Por qué José Andrés se entrevistaba con Herzog cuando Israel había atacado a miembros de su organización?

Entonces, José Andrés aseguró que la reunión le sirvió para reclamar al Gobierno israelí el acceso “completo” a Gaza a todas las ONG que llevan ayuda humanitaria, para que “no haya hambre ni saqueos”.

“Hablamos en detalle sobre cómo inundar Gaza con alimentos y medicinas para que no haya hambre ni saqueos, y así podamos comenzar la reconstrucción con esperanza y humanidad. Esto implica permisos y acceso completos para todas las ONG que puedan ayudar a poner fin a la desesperación y el sufrimiento de los palestinos”, argumentó el chef el posteriormente, cuando las críticas ya arreciaban en redes sociales y le llamaban "sinvergüenza”.

"Aplaudo a la gente que se ha manifestado, pero..."

El chef José Andrés. Alexander Tamargo (Getty Images)

Este lunes, en una entrevista concedida a Gastro SER, el cocinero se ha referido de nuevo a esta polémica reunión. "Son encuentros que puedes hacer en privado y en secreto. Pero yo nunca he hecho nada en privado y en secreto. El primer día después de la masacre de Hamás, World Central Kitchen estaba en Israel dando de comer porque esa gente necesitaba recobrar una normalidad que no sabemos si llegará. Y al día siguiente estábamos en Gaza. Cuando yo me reuní con el presidente, no con el primer ministro (Netanyahu) fue porque le pedí que siguiéramos investigando lo que sucedió, sobre todo por las siete familias. Que se encargaran de esas familias, que los civiles nunca fueron objeto de ataque, a pedirle que la ayuda humanitaria siguiera entrando (en Gaza) y a pedirle que pararan esto".

En concreto, José Andrés considera más efectivo reunirse con "líderes" a "gritar, insultar" o "enviar tuits". "Aplaudo a la gente que se ha manifestado, pero yo hice lo que dentro de mi corazón pensaba que debía hacer: mirar a los ojos a los líderes y decirles que esto tenía que acabar. Lo volvería a hacer si con eso consigo que la gente de Gaza tenga una vida digna. Esa reunión tenía que suceder y, cada vez que lo considere necesario para pedir ayuda a otros, me reuniré con quien haga falta", se ha defendido.