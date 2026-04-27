Junts insiste en que no votará a favor del decreto de la prórroga de los alquileres

El grupo de Junts en el Congreso ha asegurado que no apoyará el decreto que prorroga dos años los contratos de alquiler y limita al 2 % la actualización de la renta, y que se someterá a votación en la Cámara Baja este martes, según han trasladado fuentes del partido presidido por Carles Puigdemont a la agencia EFE.

Las declaraciones se producen horas después de que el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, haya defendido que aún era "posible" y "viable" un "acuerdo" con Junts, al abrirse a aceptar medidas fiscales que beneficien a los propietarios y al IVA fraccionado para los autónomos.

Para los independentistas catalanes, las palabras de Bustinduy "acreditan" que Sumar ha entendido qué defiende Junts, si bien han advertido que "no" tienen "que negociar nada" ni están "negociando nada". "El Gobierno sabe qué planteamos", han dicho estas fuentes.

Aunque han reiterado que no votarán a favor del real decreto que se vota mañana en el Pleno, "que no se puede modificar", no han especificado si votarán en contra o si decidirán abstenerse.

Pese a la insistencia de Junts, esta mañana el ministro de Consumo, quien se ha echado a la espalda la medida en el seno del Gobierno, defendía que si PSOE y Junts tuvieran "voluntad política", era posible convalidar la prórroga de los alquileres, una medida de la que podrían beneficiarse más de dos millones y medio de personas.

Para Bustinduy, nadie ha podido ofrecer hasta ahora "un solo argumento real" para oponerse a la medida, en referencia a las negativas de PP, Vox y Junts. "Si tumban el decreto, tendrán muy difícil explicárselo a la gente", defendía estos días.