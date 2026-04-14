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Junts se queda solo y el Congreso rechaza en masa su propuesta para prohibir el burka y el nicab entre acusaciones de "racismo" y de "esconder" una nueva cesión de competencias a Cataluña
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Junts se queda solo y el Congreso rechaza en masa su propuesta para prohibir el burka y el nicab entre acusaciones de "racismo" y de "esconder" una nueva cesión de competencias a Cataluña

Tanto Vox, que presentó meses atrás una iniciativa de similar enfoque, como el PP han afeado a los de Puigdemont sus intenciones "ocultas". El PSOE defiende la "regularización" de las mujeres en lugar de prohibir prendas que son "una muestra de opresión siempre".

Miguel Fernández Molina
Miguel Fernández Molina
Miriam Nogueras, en el Congreso
Miriam Nogueras, en el CongresoEuropa Press via Getty Images

Junts, más solo que nunca. El Congreso de los Diputados ha rechazado en bloque la iniciativa presentada por la formación de Carles Puigdemont para prohibir el burka y el nicab en espacios públicos. El veto masivo no solo ha ido dirigido contra dicha restricción, sino contra lo que los grupos veían una 'doble intención' de utilizar la propuesta para colar un traspaso de competencias a Cataluña.

Tras rechazar hace meses la mera toma en consideración de una iniciativa similar, al menos en lo básico, de Vox, desde Junts han insistido en que la suya era una propuesta "desde la centralidad, la responsabilidad y la sensatez". Así, el diputado Josep Pagès i Massó se ha vuelto a apoyar en el "ni burka ni Vox" que empleó Miriam Nogueras durante el debate de la anterior intentona de Santiago Abascal.

Pero el Congreso no ha concedido la menor posibilidad a los postconvergentes. Tras una larga sesión este martes, la Cámara Baja ha rechazado por 327 votos en contra, solo 7 a favor —los de Junts— y 13 abstenciones la proposición de ley.

El 'no' ha llegado incluso desde aquellos grupos que apoyaban el "trasfondo". Ha sido el caso de PP y Vox. Desde la bancada popular, su diputada Cristina Teniente ha hecho bandera de que se prohíban ambas prendas en toda España, pero que no se haga con una iniciativa usada "para introducir por la puerta de atrás otra nueva cesión de competencias" a Cataluña.

Desde Vox el argumento empleado por Blanca Armario ha sido similar, aunque más duro en las formas. La diputada directamente ha acusado a los de Puigdemont de "esconder un interés muy rastrero: el intento de transferir las competencias" sobre inmigración y seguridad a Cataluña.

Desde el PSOE, Andrea Fernández no ha ocultado su rechazo a prendas como el burka o el nicab, por ser "una muestra de opresión siempre". No obstante, ha reprobado los modos de Junts, a quienes instaba a "exponer sus argumentos con claridad y valentía".

"Si quieren defender a estas mujeres en estas situaciones, voten a favor de la regularización. Démosles a estas personas derechos y oportunidades", ha añadido la socialista.

 

Miguel Fernández Molina
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Soy redactor de actualidad y última hora en El HuffPost, donde coordino el turno de tarde, con todo lo que ocurre en España y el mundo... que no es poco.

 

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Creo que no siempre basta con simplemente contar lo que ocurre. Por eso, cuando las circunstancias lo permiten, busco enlazar la información con un enfoque más personal, más propio, tanto en las grandes historias como en otras no tan conocidas, pero merecedoras de reconocimiento.

 

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Nací en un precioso pueblo de Jaén llamado Sabiote. En cuanto a mi carrera profesional, soy licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Inicié mi camino periodístico en el portal Mundotoro.com, de donde di el salto tras ocho años y algunos proyectos paralelos a El HuffPost, la que es mi casa desde 2019.

 

 

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