Junts se alía de nuevo con PP y Vox y votará en contra de la subida de las pensiones 

Junts, el partido de Carles Puigdemont, ha anunciado este martes que finalmente votará en contra del decreto-ley del Gobierno que incluye la revalorización de las pensiones para este 2026. De este modo, la medida no saldrá adelante después de que la suma de sus votos, junto con los de PP y Vox, supongan que el decreto no será convalidado.

También peligra otro decreto-ley sobre el transporte público que incluye bonificaciones para el primer semestre de 2026 (que puedes consultar aquí) y la creación del denominado Abono Único estatal, que integra los autobuses interregionales de titularidad estatal y los trenes de Cercanías y Media Distancia en una tarifa plana de 60 euros mensuales y de 30 euros para menores de 26 años.

Junts criticia que el Gobierno haya mezclado la subida de las pensiones con otras cuestiones dentro de un mismo decreto. En concreto, denuncia que se incluya limitaciones a los desahucios por ocupación o impago de alquileres por parte de familias vulnerables.

"Estamos a favor de la subida de las pensiones, pero no de que no se pueda hacer nada si te ocupan el piso y no te pagan el alquiler ¿Ayudar a las personas vulnerables? Por supuesto que sí. Y eso es responsabilidad de la Administración, no del pequeño propietario. ¿Dar por buenas las ocupaciones y los impagos? Nunca", ha advertido en el pleno del Congreso la portavoz de Junts, Miriam Nogueras.

En concreto, el decreto ley recoge:

Subida de las pensiones

Suspensión de desahucios y lanzamientos para familias vulnerables sin alternativa habitacional.

Garantía de suministro de energía eléctrica, gas natural y agua para consumidores vulnerables

Prórroga de los descuentos vigentes en el bono social eléctrico: 42,5% para consumidores vulnerables y del 57,5% para vulnerables severos

Prórroga de las entregas a cuenta para comunidades autónomas

Supresión de la obligación de presentar declaración del IRPF para beneficiarios de la prestación por desempleo

Prórroga para 2026 de los límites para la aplicación del método de estimación objetiva del IRPF de autónomos y a los regímenes simplificado y especial de la agricultura, ganadería, pesca e IVA

Prórroga de incentivos a particulares y empresas para la compra de vehículos eléctricos, instalación de puntos de recarga o acometer obras de eficiencia energética en viviendas y edificios

Exención del IRPF para indemnizaciones por daños personales en los incendios forestales de este verano

Prórroga de ayudas destinadas a la reconstrucción de los municipios afectados por la DANA

Prórroga de las exenciones en IRPF e Impuesto sobre Sociedades para profesionales y empresas afectadas por la DANA

Prórroga de la autorización excepcional a la Comunidad Valenciana para acometer nuevas operaciones de endeudamiento.

Cabe recordar que los de Puigdemont anunciaron en noviembre su oposición frontal a aprobar cualquier ley o norma que presente el Gobierno como medida de presión para que se satisfagan algunos de los compromisos que Sánchez adquirió al inicio de la legislatura.

El año pasado, un decreto similar con la subida de las pensiones también no fue convalidado por el voto en contra de PP y Vox con el mismo pretexto: que la subida no fuera votado de forma separada a otras medidas. Tras el alud de críticas que provocó que los populares votaran en contra de las pensiones, el líder PP se vio obligado a rectificar.

¿Qué pasa ahora con las pensiones?

Si finalmente no se convalida la revalorización de pensiones, las cuantías a partir de febrero volverán a las de 2025, salvo que se acabe aprobando en las próximas semanas un nuevo decreto.

Esta votación no afectará de ningún modo a las pensiones del mes de enero, puesto que ya se ha hecho el giro correspondiente y los pensionistas pueden disfrutar de su incremento.