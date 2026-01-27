¿Pueden votar en las próximas elecciones generales los migrantes que el Gobierno va a regularizar?

La regularización de medio millón de inmigrantes que actualmente residen en España en situación ilegal está dejando numerosas reacciones en numerosos sectores políticos y sociales ante las consecuencias que este movimiento pueda tener. El Gobierno, que anunció esta medida gracias al apoyo de Podemos, que se apuntó el tanto en la noche del lunes, tiene ciertas implicaciones que, en muchos casos, no se corresponden con lo que se está comentando en redes sociales y en algunos medios de comunicación.

En primer lugar hay que señalar que la regularización de los más de 500.000 inmigrantes tiene como objetivo que todos ellos puedan optar a los derechos y servicios que tiene cualquier otra persona 'con papeles'. Acceder a una vivienda, poder encontrar trabajo de manera legal, etc. Para conseguir esta regularización, estas personas necesitan demostrar que están en España desde antes del 31 de diciembre y que lleven al menos 5 meses de residencia, ya sea con el empadronamiento con un informe médico, por ejemplo.

Una vez demostrado esto, la admisión permitirá a todas estas personas una residencia de trabajo por un año y anulará la orden o protocolos de retorno. Sin embargo, una de las grandes cuestiones que está siendo debatida en redes sociales tiene que ver con el derecho a voto. Según algunos agitadores y desinformadores, con este movimiento, Sánchez pretende hacerse con 500.000 votos más de cara a las próximas elecciones generales, algo que es falso.

Y es que, de acuerdo con la ley electoral, el derecho de sufragio universal para las elecciones generales está reservado para los españoles mayores de edad que están inscritos en el censo electoral. Pero evidentemente, para poder ejercer el derecho al voto se necesita la nacionalidad española, que implica un trámite totalmente distinto al de la regularización.

Para obtener la nacionalidad es necesario demostrar una estancia de España durante diez años de forma legal y continuada, salvo en casos excepcionales, como lo que ocurre en el caso de los que llegan a España en calidad de refugiados.

Sin embargo, sí que es cierto que en las elecciones municipales, estas personas podrán votar siempre y cuando se produzcan un supuesto muy concreto. Y es que, en estos comicios, cualquier ciudadano que resida en España tiene derecho a sufragio activo siempre y cuando los países de procedencia de donde llegan estos migrantes tienen tratado recíproco con España en este sentido. Para ello, no hace falta haber adquirido ni la nacionalidad española ni ser ciudadano de la UE.

Por ejemplo, en las últimas elecciones municipales, todos los ciudadanos que residiesen en España y fueran procedentes de países como Bolivia, Chile, Cabo Verde, Noruega, Nueva Zelanda, Paraguay, Perú, Reino Unido, Trinidad y Tobago, Corea, Colombia o Ecuador, podrían haber votado, ya que todos estos países mantienen tratados con España en este sentido.