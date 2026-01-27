Laura Ponte vuelve a la pasarela desfilando para Chanel en París 

La semana de primavera de Alta Costura en París este mes de enero es una de las más esperadas que se recuerdan. ¿La razón? Los debuts de Matthieu Blazy en Chanel y Jonathan Anderson en Dior después de haber presentado sus propuestas de prêt-à-porter.

El lunes fue el turno de Anderson, que presentó una colección delicada cargada de romanticismo inspirada en las flores que John Galliano, que estuvo más de una década en Dior, le regaló durante una visita.

Este martes ha sido Matthieu Blazy el que ha reunido a un enorme grupo de rostros conocidos en el Grand Palais, reconvertido en un decorado rosa digno de cuento de hadas, para presentar su primera colección de Alta Costura para Chanel.

Entre las modelos elegidas estaba la española Laura Ponte, que a sus 52 años ha desfilado por primera vez para la firma francesa. La modelo ha lucido un delicado conjunto de falda y blusa con transparencias en un malva empolvado.

Laura Ponte, sobre la pasarela de Chanel en París Getty Images

Ponte, una de las modelos españolas más exitosas y reconocidas desde hace décadas, ya desfiló el pasado septiembre para Versace en Milán y en 2024 fue imagen de la venerada Phoebe Philo demostrando que todavía sigue siendo un rostro con el que cualquier marca querría contar.

Dua Lipa, Penélope Cruz o Nicole Kidman, estrellas del front row

La mañana amaneció lluviosa en París pero numerosas estrellas y rostros conocidos no han querido perderse el debut de Blazy al frente de Chanel. Entre ellas, Penélope Cruz, embajadora de la firma desde hace años, o Dua Lipa, que protagonizó la campaña del Chanel 25, uno de los nuevos bolsos de la firma francesa.

Penélope Cruz y Dua Lipa, haciéndose un selfie en el desfile de Chanel Getty Images

La actriz y la popstar se dejaron ver compartiendo confidencias, risas y selfies en la primera fila del desfile, donde también se sentaron otras actrices como Tilda Swinton o Claire Foy.

En el desfile no faltó Anna Wintour, que charló animadamente con Nicole Kidman, que hizo las delicias de los fotógrafos a su llegada al Grand Palais, posando como solo una estrella como ella puede hacer.

Vanessa Paradis, Gracie Abrams o Margaret Qualley tampoco perdieron detalle del desfile, igual que ASAP Rocky. El rapero y pareja de Rihanna es el nuevo embajador de la firma francesa y protagonizó junto a Qualley un corto para presentar la colección Métiers d’art que se presentó en diciembre en Nueva York.