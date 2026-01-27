Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Laura Ponte vuelve a la pasarela desfilando para Chanel en París
Moda y Belleza
La modelo española ha sido una de las elegidas para el debut en la Alta Costura de Matthieu Blazy. 

Uxía Prieto
Laura Ponte, desfilando en París para Chanel
Laura Ponte, desfilando en París para Chanel

La semana de primavera de Alta Costura en París este mes de enero es una de las más esperadas que se recuerdan. ¿La razón? Los debuts de Matthieu Blazy en Chanel y Jonathan Anderson en Dior después de haber presentado sus propuestas de prêt-à-porter

El lunes fue el turno de Anderson, que presentó una colección delicada cargada de romanticismo inspirada en las flores que John Galliano, que estuvo más de una década en Dior, le regaló durante una visita. 

Este martes ha sido Matthieu Blazy el que ha reunido a un enorme grupo de rostros conocidos en el Grand Palais, reconvertido en un decorado rosa digno de cuento de hadas, para presentar su primera colección de Alta Costura para Chanel.

Entre las modelos elegidas estaba la española Laura Ponte, que a sus 52 años ha desfilado por primera vez para la firma francesa. La modelo ha lucido un delicado conjunto de falda y blusa con transparencias en un malva empolvado.

Laura Ponte, sobre la pasarela de Chanel en París
  Laura Ponte, sobre la pasarela de Chanel en París

Ponte, una de las modelos españolas más exitosas y reconocidas desde hace décadas, ya desfiló el pasado septiembre para Versace en Milán y en 2024 fue imagen de la venerada Phoebe Philo demostrando que todavía sigue siendo un rostro con el que cualquier marca querría contar. 

Dua Lipa, Penélope Cruz o Nicole Kidman, estrellas del front row

La mañana amaneció lluviosa en París pero numerosas estrellas y rostros conocidos no han querido perderse el debut de Blazy al frente de Chanel. Entre ellas, Penélope Cruz, embajadora de la firma desde hace años, o Dua Lipa, que protagonizó la campaña del Chanel 25, uno de los nuevos bolsos de la firma francesa. 

Penélope Cruz y Dua Lipa, haciéndose un selfie en el desfile de Chanel
  Penélope Cruz y Dua Lipa, haciéndose un selfie en el desfile de Chanel

La actriz y la popstar se dejaron ver compartiendo confidencias, risas y selfies en la primera fila del desfile, donde también se sentaron otras actrices como Tilda Swinton o Claire Foy. 

En el desfile no faltó Anna Wintour, que charló animadamente con Nicole Kidman, que hizo las delicias de los fotógrafos a su llegada al Grand Palais, posando como solo una estrella como ella puede hacer. 

Vanessa Paradis, Gracie Abrams o Margaret Qualley tampoco perdieron detalle del desfile, igual que ASAP Rocky. El rapero y pareja de Rihanna es el nuevo embajador de la firma francesa y protagonizó junto a Qualley un corto para presentar la colección Métiers d’art que se presentó en diciembre en Nueva York. 

Uxía Prieto
Soy redactora de LIFE en El HuffPost España, esa sección en la que intentamos contar el lado hedonista de la vida sin dejar de lado otras realidades.

  

Sobre qué temas escribo

Como redactora de LIFE, escribo sobre temas de cultura, moda, belleza o estilo de vida. También he abordado temas de medioambiente, feminismo o sociales, pero donde más cómoda me encuentro es explorando la relación de la moda con otras disciplinas culturales o su impacto social, y sobre todo lo que tenga que ver con el cuidado de la piel.

 

Siempre desde una perspectiva cercana, he tratado cuestiones como la estrategia del Museo del Prado para triunfar a través de sus redes sociales, explicado cómo Melania Trump utilizó su armario como arma política o desmentido bulos relacionados con la protección solar. Es probable que el 80% de los temas que he publicado se hayan escrito mientras sonaban Beyoncé, Oasis y Arctic Monkeys. Además, también me encargo de preparar el boletín de LIFE que enviamos cada sábado intentando resumir la actualidad de la semana.

 

Mi trayectoria

Nací en Vigo en 1992 y desde que tengo uso de razón siempre quise ser periodista. La única excepción fue la época en la que tuve fantasías con ser pintora, pero descarté rápido la idea cuando mis padres me anotaron a clases y me di cuenta de que no era lo mío. Estudié Periodismo en la Universidad de Santiago de Compostela (USC), donde me gradué en 2014 después de pasar un año en Roma que me hizo apreciar todavía más la cultura italiana. Dejé Galicia para mudarme a Madrid en 2015 y cursar el Máster de Periodismo Cultural en la Universidad San Pablo Ceu. Aprendí en Radio Galega y en Pentación Espectáculos, donde descubrí lo que hay detrás de producciones de teatro y de grandes eventos como el Festival de Mérida. Colaboré puntualmente con Guía Repsol o la revista L'Officiel y llegué a El HuffPost en 2016, donde empecé compaginando mi trabajo como redactora de Branded Content con temas para la sección de tendencias, que terminó convirtiéndose en LIFE, donde actualmente soy una de las redactoras. Fui finalista en los Premios Ecovidrio de 2017.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

