Feijóo pide la dimisión de Óscar Puente por lo de Adamuz, pero le sacan la hemeroteca: atención a lo que ocurrió en 2013

Alberto Núñez Feijóo ha pedido este lunes la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente por el accidente ferroviario de Adamuz en el que fallecieron al menos 45 personas, del que le considera responsable.

"No puede sentarse mañana en el Consejo de Ministros", ha asegurado en una entrevista en COPE, donde ha cargado contra el Gobierno por dar demasiada información sobre el siniestro "para confundir y confundirnos".

Al hilo de esto, en las últimas horas redes sociales como X se han llenado de una información que corresponde al año 2013, cuando el líder del PP era presidente de la Xunta de Galicia. Aquel verano tuvo lugar el accidente del Alvia 04155, que dejó 80 muertos.

Cuestionado por su actitud tras el accidente del Alvia

Ocho años más tarde, la Plataforma Víctimas Alvia 04155 exigió a Feijóo que explicara qué había de cierto en las acusaciones que realizó el por entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, hoy en la cárcel, que aseguró que el entonces presidente gallego "sugirió" a su departamento rebajar la seguridad del AVE para acortar los plazos.

Las víctimas del Alvia querían saber si Feijóo "tuvo algo que ver" con la desconexión del sistema ERTMS en 2012 antes de la curva de Angrois, porque "generaba retrasos en el AVE".

Pero la cosa no queda ahí. Porque el líder del PP entonces defendió a la por entonces ministra de Trasportes, Ana Pastor, quien más tarde fue ministra de Sanidad y presidenta del Congreso de los Diputados.

Se le puede volver en contra

Sus argumentos en aquella ocasión fueron que había "muchos intereses, algunos intereses económicos" por parte de algunas empresas o determinadas suministradoras de alta velocidad".

Además, tiempo después del accidente, Feijóo se opuso a crear una comisión de investigación en el Parlamento gallego, señalando que no iba a "utilizar el dolor de las víctimas".

De esta forma, sus reproches al Gobierno tras la tragedia de Adamuz se le pueden volver en contra después de que algunos usuarios de X le hayan recordado sus palabras tras el accidente del Alvia en Santiago de Compostela, cuando era presidente de la Xunta de Galicia.