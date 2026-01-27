Laurence Debray desmiente el polémico viaje a Suiza del rey Juan Carlos con un dardo a Felipe VI

Poco ha tardado en desmentir el rey Juan Carlos, o mejor dicho Laurence Debray, su viaje a Ginebra que evitó haber estado en la despedida a su cuñada Irene de Grecia.

Polémica fue su ausencia porque se dijo que se debía a que su salud no le permitía realizar un viaje tan largo para tan poco tiempo, pero más polémica se generó cuando desde Informalia se hizo saber que mientras Irene de Grecia decía adiós a este mundo, el emérito se encontraba de cumpleaños en Ginebra, concretamente del de Fuad II de Egipto, que cumplió 74 años el 16 de enero de 2026.

Se añadía además una foto en la que aparecía con Khalid Al- Bader Al-Sabah, presidente de la Federación Acuática Asiática con aspecto muy desmejorado, aunque es verdad que la foto no le hacía justicia.

El escándalo estaba servido. Su salud no le permitía viajes largos, pero estaba de cumpleaños en Ginebra en vez de despedir a la princesa Irene, que había dicho de él que eran como hermanos. Así que para aclararlo no tardó en saltar su biógrafa, Laurence Debray, que negó a ¡Hola! que eso fuera así.

"¡Es totalmente falso! Yo estaba con él en Abu Dabi. No se mueve de Abu Dabi desde Navidad por razones de salud. Sus médicos no lo dejan", declaró la escritora a la citada publicación, dejando claro que la excusa era cierta y que ella estaba con él, por lo que es testigo de que el emérito no se movió de Abu Dabi.

Se añade que Juan Carlos I, que cumplió 88 años el 5 de enero de 2026, tiene problemas de salud "bastante serios" y que sus médicos no quieren que se mueva mucho para que no se fatigue.

Un mensaje a Felipe VI

Laurence Debray aprovecha para lanzar un dardo a Felipe VI por no permitir que su padre pernocte en La Zarzuela, lo que parece que le facilitaría los desplazamientos: "Una ida y vuelta Abu Dabi-Madrid y luego, incluso, irse a Atenas sin poder pasar una noche en Madrid es fatal, es muy duro y como le deprime mucho ir al hotel, ya que su hijo no le abre las puertas de Zarzuela, por eso no va".

Recuerda además que en la última visita a España de Juan Carlos de Borbón, cuando viajó a Madrid para el almuerzo en El Pardo por el 50º aniversario de la Monarquía y la entrega del Toisón de Oro a la reina Sofía "estuvo siete horas de vuelo para pasar un par de horas en Madrid y volverse inmediatamente". Debray añade que los viajes del emérito a España y a Europa se van a complicar a partir de ahora.

Sin foto con Leonor y Sofía

Juan Carlos I se convirtió en uno de los grandes ausentes al funeral de la princesa Irene, despedida primero en Madrid y dos días después en Grecia, donde se celebró un funeral en su memoria en la Catedral Metropolitana de Atenas y su posterior entierro en Tatoi.

La reina Sofía, consolada por la reina Letizia y la princesa Leonor en el funeral de Irene de Grecia EFE

A todas las exequias acudieron la princesa Leonor y la infanta Sofía, y teniendo en cuenta que no hay fotos de las nietas con el abuelo desde 2018, y casa real no quiere que se les fotografíe juntos, no hay duda de que la ausencia de Juan Carlos I les vino muy bien.