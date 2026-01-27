Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Bruce, estadounidense en Logroño: "Por 950 euros alquilamos un piso de tres habitaciones y dos baños"
Sociedad
Sociedad

Bruce, estadounidense en Logroño: "Por 950 euros alquilamos un piso de tres habitaciones y dos baños"

Él y su familia disfrutan de su nueva vida en la capital de La Rioja.

Carlos Ramos
Carlos Ramos
Bruce, estadounidense, desayunando en la terraza de su piso en Logroño.
Bruce, estadounidense, desayunando en la terraza de su piso en Logroño.Youtube / Bruce Hamilton

El número de estadounidenses que han venido a España a vivir se ha incrementado un 60% en el último año. Si bien la mayoría de la población original del país americano se concentra en Madrid, Barcelona u otros destinos costeros, hay quienes eligen la tranquilidad de las pequeñas ciudades. 

Bruce Hamilton y su familia se decantaron por Logroño. En febrero de 2025 hicieron las maletas desde California para instalarse en la capital de La Rioja. Lo hicieron sin empleo, con un visado no lucrativo y actualmente todavía se encuentran desempleados: "Pasamos mucho tiempo juntos preparándonos para ver cómo mantenernos en el futuro", comenta Bruce en un vídeo en su cuenta de Youtube. 

Alquiler y coste de vida 

La familia reside en un apartamento en un edificio nuevo de la ciudad: "Alquilamos un piso de tres habitaciones y dos baños. Tiene un gran terraza, un trastero y una plaza de garaje, todo por 950 euros al mes", afirma. 

A estos gastos se le suman los correspondientes a los servicios públicos y la comunidad, que rondan los 50 euros cada uno, además del internet, por el que pagan 16 euros. "Nuestro alquiler es alto, pero es el mejor apartamento en el que hemos vivido", sentencia.

Un día a día feliz 

No obstante, a pesar de esa opinión sobre el precio del alquiler, las conclusiones son positivas. El edificio donde residen cuanta con un parque infantil, un gimnasio y una piscina: "Han sido excelentes para conocer vecinos y hacer amigos en estos espacios comunes, que es todo lo contrario a nuestra experiencia en Estados Unidos", comenta. 

Sus días transcurren tranquilos. Bruce se levanta temprano, hace yoga, graba y edita vídeos en Youtube y lee hasta que su hija se despierta. "Nos gustan tomar el desayuno juntos en la terraza", asevera y añade: "nos han sorprendido los melocotones paraguayos, que tienen un sabor fabuloso".

Salidas y gastos 

Tras ello, las visitas al supermercado se suceden a lo largo de los días. Suelen ir unos 22 del mes, pero lo disfrutan tanto en lo personal como en su economía: "La factura media de la compra al mes era de 30 a 40 euros. A mi hija le encanta, le dejamos que escoja los artículos e incluso que pague. Sin embargo, disfruto muchísimo, son una aventura divertida y saludable, mientras que en Estados Unidos era una tarea que no me gustaba. No me ofrecería a ir voluntariamente todos los días allí", matiza.

Sumado a ello, disfrutan del espacio que les ofrece Logroño, además de los servicios: "Los viajes en autobús cuestan 50 céntimos con una tarjeta y Lily viaja gratis. Es una ciudad muy transitable, tardamos 20 minutos en llegar al centro de la ciudad desde nuestro apartamento. Normalmente prefiero caminar, pero a veces tomamos el bus", señala.

Por supuesto, también destaca las cafeterías: "Son unas de mis cosas favoritas de España. Disfrutamos de nuestro primer restaurante de la Guía Michelín, cada plato pequeño costaba entre 3 y 4 euros. Buena comida a buen precio", concluye.

Carlos Ramos
Carlos Ramos
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy SEO editorial en el HuffPost España. Mi objetivo es que todo el contenido del medio tenga visibilidad en Google, ya sea a través de búsquedas orgánicas como diseñando estrategias para la aparición en Google Discover.

 

Sobre qué temas escribo

Como SEO, tan pronto estoy buscando un contenido discoveriano sobre un descubrimiento arqueológico como haciendo un directo de la lotería nacional y noticias del resto de sorteos de Loterías y Apuestas del Estado y la ONCE. Pero no puedo dejar de lado mis raíces y mi tierra. Aragonés de pura cepa, de una palabra o curiosidad relacionada con esta preciosa comunidad autónoma te monto un artículo que pueda encandilar al señor Google.

 

Mi trayectoria

Nací en Zaragoza en 1992 y estudié Periodismo en la Universidad de esta misma ciudad. Mi primera inclusión en este mundillo fue en una consultoría de comunicación para pasar poco después a El Periódico de Aragón, primero como becario y más tarde como colaborador. Crónicas y directos del Real Zaragoza siendo un fiel aficionado de este equipo que espero ver en Primera División; coberturas completas de las fiestas del Pilar, donde tuve el honor de ver el pregón de Kase.O desde el balcón del ayuntamiento, o los atentados de Cataluña de 2017 me sirvieron para curtirme como profesional.


En 2018 decidí dar un giro a mi carrera realizando un máster en Marketing Digital y especializándome en SEO de contenidos. Durante 4 años ejercí este rol en diversos comparadores de productos financieros y del hogar hasta que en marzo de 2023 recalé en el equipo SEO del HuffPost España.



“Para ser periodista hay que ser buena persona ante todo”, dijo el genio Ryszard Kapuscinski, algo que llevo por bandera fuera y dentro del trabajo.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

 

el huffpost para merck

Más de Sociedad