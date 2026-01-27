Bruce, estadounidense en Logroño: "Por 950 euros alquilamos un piso de tres habitaciones y dos baños"

El número de estadounidenses que han venido a España a vivir se ha incrementado un 60% en el último año. Si bien la mayoría de la población original del país americano se concentra en Madrid, Barcelona u otros destinos costeros, hay quienes eligen la tranquilidad de las pequeñas ciudades.

Bruce Hamilton y su familia se decantaron por Logroño. En febrero de 2025 hicieron las maletas desde California para instalarse en la capital de La Rioja. Lo hicieron sin empleo, con un visado no lucrativo y actualmente todavía se encuentran desempleados: "Pasamos mucho tiempo juntos preparándonos para ver cómo mantenernos en el futuro", comenta Bruce en un vídeo en su cuenta de Youtube.

Alquiler y coste de vida

La familia reside en un apartamento en un edificio nuevo de la ciudad: "Alquilamos un piso de tres habitaciones y dos baños. Tiene un gran terraza, un trastero y una plaza de garaje, todo por 950 euros al mes", afirma.

A estos gastos se le suman los correspondientes a los servicios públicos y la comunidad, que rondan los 50 euros cada uno, además del internet, por el que pagan 16 euros. "Nuestro alquiler es alto, pero es el mejor apartamento en el que hemos vivido", sentencia.

Un día a día feliz

No obstante, a pesar de esa opinión sobre el precio del alquiler, las conclusiones son positivas. El edificio donde residen cuanta con un parque infantil, un gimnasio y una piscina: "Han sido excelentes para conocer vecinos y hacer amigos en estos espacios comunes, que es todo lo contrario a nuestra experiencia en Estados Unidos", comenta.

Sus días transcurren tranquilos. Bruce se levanta temprano, hace yoga, graba y edita vídeos en Youtube y lee hasta que su hija se despierta. "Nos gustan tomar el desayuno juntos en la terraza", asevera y añade: "nos han sorprendido los melocotones paraguayos, que tienen un sabor fabuloso".

Salidas y gastos

Tras ello, las visitas al supermercado se suceden a lo largo de los días. Suelen ir unos 22 del mes, pero lo disfrutan tanto en lo personal como en su economía: "La factura media de la compra al mes era de 30 a 40 euros. A mi hija le encanta, le dejamos que escoja los artículos e incluso que pague. Sin embargo, disfruto muchísimo, son una aventura divertida y saludable, mientras que en Estados Unidos era una tarea que no me gustaba. No me ofrecería a ir voluntariamente todos los días allí", matiza.

Sumado a ello, disfrutan del espacio que les ofrece Logroño, además de los servicios: "Los viajes en autobús cuestan 50 céntimos con una tarjeta y Lily viaja gratis. Es una ciudad muy transitable, tardamos 20 minutos en llegar al centro de la ciudad desde nuestro apartamento. Normalmente prefiero caminar, pero a veces tomamos el bus", señala.

Por supuesto, también destaca las cafeterías: "Son unas de mis cosas favoritas de España. Disfrutamos de nuestro primer restaurante de la Guía Michelín, cada plato pequeño costaba entre 3 y 4 euros. Buena comida a buen precio", concluye.