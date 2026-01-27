Igualdad cambia las pulseras telemáticas para agresores por tobilleras con  "mecanismos antivandálicos"

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha anunciado este martes que su departamento ha firmado un nuevo contrato para la gestión de los dispositivos de seguimiento telemático de agresores machistas, que pasarán de ser pulseras a ser tobilleras para mejorar la fiabilidad y evitar que sean manipuladas.

Las nuevas tobilleras, según la ministra, incorporarán "mecanismos antivandálicos", tendrán más batería y la tarjeta de seguimiento será inextraíble. "Se va a apostar por un dispositivo de tobillera porque, según nos indican los técnicos, es un dispositivo mucho más fiable, menos manipulable y, por lo tanto, se incorporan también todos los mecanismos antivandálicos que van a permitir que sea mucho más seguro", ha reseñado.

Redondo también ha avanzado que se incrementará el número de dispositivos a adquirir a lo largo del contrato hasta un total de 17.660 y se fija en 2.000 el stock mínimo de dispositivos disponibles para garantizar que cualquier pulsera manipulada por el agresor o que presente algún tipo de disfunción pueda ser reemplazada en un límite máximo de 24 horas.

El nuevo contrato se ha firmado por 71 millones de euros (ampliables hasta 111 millones) y por un plazo de tres años (ampliable a cinco).

Polémicas tras polémica

La decisión se produce después de meses de polémicas por la poca fiabilidad de las pulseras telemáticas que hasta ahora se utilizaban para proteger a las víctimas. La Fiscalía General del Estado (FGE) alertó en su Memoria correspondiente al año 2024 de absoluciones por fallos técnicos en dichas pulseras.

Esta denuncia trajo consigo una cascada de críticas al actual sistema por parte de las víctimas, que han denunciado que las alertas del dispositivo no son fiables, sufren continuas deficiencias de cobertura o se cierran avisos sin seguir el procedimiento.

En 2023, la adjudicación del denominado servicio Sistema Cometa - el referido a esta cuestión - cambió de empresa: De Telefónica, que subcontrataba con Securitas Direct, pasó a Vodafone y Securitas. En esa transición hubo un fallo en el volcado de datos, lo que provocó que durante unos meses no se pudiera conocer los movimientos de los maltratadores antes del 20 de marzo de 2024. Algo que, según la Fiscalía General del Estado, supuso una “potencial desprotección de las víctimas”.

Desde su implementación en 2009, las pulseras telemáticas buscan reducir el riesgo de agresiones y brindar tranquilidad a las víctimas de violencia de género. Cuando se detecta una infracción y un maltratador se acerca a su víctima por debajo de la distancia establecida en los tribunales o se quita el dispositivo, el sistema genera una alarma que se gestiona a través del Centro de Control de Medidas Telemáticas de Alejamiento (COMETA), encargado de contactar con la víctima, verificar la situación y alertar a las fuerzas policiales si es necesario.