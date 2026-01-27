Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Lo que Feijóo olvida: el PP de Aznar regularizó a 423.820 migrantes en España
Lo que Feijóo olvida: el PP de Aznar regularizó a 423.820 migrantes en España

La anunciada por el Gobierno este lunes será la octava regularización masiva de extranjeros desde la llegada de la democracia. 

Javier Escartín
El expresidente del Gobierno, José María Aznar, durante su paso por la Moncloa
El Gobierno tiene previsto aprobar este martes en la reunión del Consejo de Ministros en Moncloa una regularización extraordinaria de migrantes por real decreto, "con el objetivo de garantizar derechos y dar seguridad jurídica a una realidad social existente". Al ser por decreto, no tendrá que pasar por la convalidación del Congreso.

A falta de conocer los detalles del acuerdo del PSOE con Podemos, la medida beneficiará a las personas que estén residiendo en España antes del 31 de diciembre de 2025 y que puedan demostrar, al menos, cinco meses de estancia previos en nuestro país y que no tienen antecedentes penales relevantes.

Para acreditar la residencia en España durante esos cinco meses, los migrantes sólo podrán aportar documentos como el padrón, informes de citas médicas, certificados de asistencia a recursos sociales o documentos como un contrato de alquiler, justificantes de envíos de dinero, billetes de transporte, entre otros. Actualmente, se estima que hay unos 800.000 irregulares en nuestro país y se estima que podrían beneficiarse de este decreto más de medio millón.

La portavoz del Gobierno y ministra de Seguridad Social, Migraciones e Inclusión, Elma Saiz, ha explicado este martes que dicha regularización se podrá llevar a cabo entre principios de abril y el 30 de junio de este año. Además, ha dicho que todas las solicitudes se tramitarán y resolverán "con garantías, de manera ágil y de manera eficaz".

En cuanto a la autorización, la ministra ha explicado que será de residencia con permiso de trabajo, válida en todo el territorio nacional y para cualquier sector. La autorización inicial tendrá una vigencia de un año y permitirá la incorporación posterior a las figuras ordinarias del Reglamento de Extranjería.

Igualmente, la regularización protege la unidad familiar al contemplar la regularización simultánea de hijos e hijas menores que ya se encuentran en España y en este caso, la vigencia del permiso será de cinco años y no uno, como en el caso de los adultos sin hijos.

Críticas del PP

Esta decisión del Gobierno ha generado importantes críticas entre la oposición. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado a Pedro Sánchez de "desviar la atención" de la gestión ferroviaria y los accidentes de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona) con esta regularización de migrantes pactada por el PSOE y Podemos. "En la España socialista, la ilegalidad se premia", ha señalado en un tuit.

Pero no es algo inédito, puesto que será la octava regularización de migrantes que se ha llevado a cabo en democracia. Y varias de ellas bajo el gobierno del PP de Aznar.

Ocho regularizaciones

El expresidente del Gobierno, Felipe González.
  El expresidente del Gobierno, Felipe González.Europa Press via Getty Images

La primera de todas la hizo Felipe González en 1986 aprobando la Ley Orgánica sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros. Este proceso benefició a unas 40.000 personas que no estaban "implicadas en actividades contrarias al orden público o a la seguridad interior o exterior del Estado”; “haber sido condenado por una conducta dolosa sancionada con pena privativa de libertad superior a un año”; “carecer de medios lícitos de vida”; o “ejercer la mendicidad”.

No fue la única regularización de González. Entre 1991 y 1992 se puso otra en marcha que beneficiaría en este caso a 108.321.

El PP, que ahora ha salido en tromba a criticar a Pedro Sánchez por esta decisión, también protagonizó varias de ellas durante el gobierno de José María Aznar (1996 - 2004). En concreto, en 1996 obtuvieron papeles 21.294 migrantes, en el año 2000 163.352 y en 2001, 239.174.

Al igual que Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero también llevó a cabo una regularización masiva de migrantes nada más llegar a la Moncloa. En 2005, el expresidente socialista aprobó un real decreto para beneficiar con esta medida a 570.000 personas. A esta iniciativa se bautizó como “proceso de normalización”, según rezaba una disposición transitoria del texto.

La última regularización, de una manera mucho más cerrada, se produjo el año pasado - ya con Pedro Sánchez - para 25.000 extranjeros afectados por la dana que asoló Valencia en octubre de 2024 y en la que murieron 230 personas.

También en 2024, y con el voto a favor del PP, el Congreso admitió a trámite una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para favorecer la regularización de migrantes. Sin embargo, quedó aparcada y enfangada dentro del trámite parlamentario pese a que Sumar pidió de forma insistente a su socio de Gobierno, el PSOE, que impulsara esta iniciativa. Finalmente, ha sido un acuerdo con Podemos el que ha favorecido esta regularización.

