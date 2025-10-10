Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Juventud intentará que los centros de menores tutelados sean céntricos, con un máximo de 10 plazas y con dos trabajadores por turno
Andrea Cadenas de Llano Sosa
Andrea Cadenas de Llano Sosa
Vista trasera de una mujer con su hija caminando con chaqueta y mochila en un parque con canchasGetty Images

El Ministerio de Juventud e Infancia ha anunciado que quiere que los centros de menores tutelados del país (que en su gran mayoría se encuentran en riesgo de exclusión social) sean céntricos, cuenten con un máximo de 10 plazas o, en su defecto, que no se superen las 15, y con un mínimo de dos trabajadores por turno, tal y como ha adelantado Europa Press. Una propuesta que presentará el próximo viernes y que busca favorecer "el acogimiento familiar" y "promover recursos residenciales lo más parecidos posible a un hogar".

Uno de los puntos en los que se ha centrado ha sido la ubicación de estos centros, que ahora buscan desde el ministerio se establezca en zonas salubres y que se encuentren cerca de centros sanitarios, educativos y otros servicios básicos fundamentales, con la intención de favorecer y garantizar la "integración y la inclusión" de estas personas en la comunidad. 

Respecto a los dormitorios, estos contarán con una capacidad máxima de dos plazas con camas individuales y al menos cinco metros cuadrados por plaza. Asimismo, los centros deberán contar con salas de descanso y esparcimiento, así como con zonas verdes siempre que sea posible, y se les tendrá que proporcionar "una alimentación saludable y nutritiva" y una "dotación y equipamiento suficiente". 

El personal del centro, cuyo director tendrá que tener formación en intervención social o psicoeducativa, deberá ser de mínimo un educador social por cada cuatro menores y al menos una persona formada en psicología y especializada en derechos humanos y derechos de la infancia. Además, en cada turno, habrá como mínimo dos personas trabajadoras, incluso si el número de menores es menor a cuatro. 

Según han asegurado desde el ministerio dirigido por Sira Rego, la ministra llevará el Real Decreto, que recoge unos "estándares mínimos" en los centros de acogida, a la Comisión Sectorial de infancia el próximo viernes. El objetivo es "garantizar la protección, la seguridad y el respeto de los derechos" de las personas menores afectadas. 

Según el Boletín de Datos Estadísticos número 22, en España hay al menos 50.272 niños, niñas y adolescentes que se encuentran bajo programas de Protección de la Infancia y cerca de 23.000 menores se encuentran en acogimiento residencial por las autonomías. 

