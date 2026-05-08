La Agencia Estatal de Salud Pública: un reclamo del PP ante la crisis del hantavirus... pero que rechazó en el Congreso

El Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo ha reaccionado ante la crisis desatada por el hantavirus y el crucero MV Hondius que llegará a Tenerife este domingo. El principal partido de la oposición ha apuntado a la Agencia Estatal de Salud Pública, un organismo que se reclamó durante la pandemia del COVID-19 y que, según la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, "con Feijóo en la Moncloa ya estaría en marcha". "Fue una de las primeras conclusiones de aquellas comisiones de reconstrucción que se pusieron en marcha durante el covid, y desde entonces no se ha hecho nada porque hoy, más de seis años después, en España no existe esa agencia", ha afirmado la popular en declaraciones recogidas por EFE.

Sin embargo, el Partido Popular ha sido el principal motivo por el que este organismo todavía no ha podido ponerse en funcionamiento. "Hasta en cuatro ocasiones el PP ha demandado al Gobierno la creación de esta institución. Sin embargo, como en tantas otras ocasiones, en el último momento, a la hora de votar, los de Feijóo han dado un bandazo a su postura dinamitando nuevamente el consenso y echando por tierra años de trabajo", argumenta el Partido Socialista. La votación de esta norma en el Congreso tuvo lugar el mes de marzo de 2025, hace más de un año, cuando los consensos a los que se refiere la formación en el Gobierno se fragmentaron y PP y Junts decidieron cambiar el sentido de su voto para alinearlo con el de Vox.

"Hoy vamos a sacar por fin, después de 14 años, la ley que ampara a la Agencia Estatal de Salud Pública", decía entonces convencida la ministra de Sanidad, Mónica García, en el Congreso de los Diputados. Sin embargo, el proyecto de ley, que inició su tramitación parlamentaria a principios de 2024 y debía crear un organismo independiente que contaría con técnicos especializados para gestionar el sistema sanitario y todas sus vertientes, cayó por con 176 votos en contra y 167 a favor. Entre los argumentos de los populares, se afirmó que esta agencia terminaría siendo "un chiringuito". "Va a acabar siendo un chiringuito. Mal vamos si antes de que nazca esta agencia ya conocemos al que se postula como director, Fernando Simón, la marioneta del Gobierno que disfrazaba de ciencia las órdenes que recibía", decía entonces María del Mar Vázquez, diputada del PP.

Ante una nueva crisis sanitaria, desatada en esta ocasión por el hantavirus, fuentes del Ministerio de Sanidad han confirmado a El HuffPost que "la agencia todavía no está formalmente en funcionamiento, pero las funciones que desarrollará ya se están realizando desde la Dirección General de Salud Pública del Ministerio y el Instituto de Salud Carlos III". "Es decir, los mecanismos de salud pública están funcionando y están respondiendo. La Agencia servirá para fortalecerlos todavía más a futuro", apuntan. El PP ha vuelto ha ir en contra este viernes del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, argumentando que verle, de nuevo, ante una gestión sanitaria "no genera la tranquilidad que se debería estar trasladando".

Ante las críticas emitidas por Cuca Gamarra, que ha llegado a afirmar que "hoy esa agencia tendría que ser una realidad. Con un Gobierno serio, responsable, centrado única y exclusivamente en resolver los problemas de los españoles, sin duda alguna esa agencia ya existiría y hoy no la tenemos" el ministerio de Sanidad ha recalcado que "conviene recordar que si la Agencia no está plenamente desplegada hoy es, entre otras cosas, porque el Partido Popular votó en contra y retrasó su tramitación parlamentaria".

Después de esa votación parlamentaria de hace más de un año la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria lamentó la "oportunidad histórica" perdida. "El objetivo ha sido siempre garantizar que la Agencia cuente con las herramientas necesarias para funcionar con independencia, solvencia técnica y capacidad de coordinación", decía entonces Eduardo Satué, presidente de la sociedad.

El crucero MV Hondius ya está a mitad de camino y llegará a Tenerife este domingo a mediodía. Las autoridades ya están preparando en el puerto de Granadilla de Abona el dispositivo para que el buque fondee cerca de puerto, donde se subirán inmediatamente al transporte terrestre que les llevará al aeropuerto al sur de la isla para ser trasladados a sus respectivos lugares, 14 españoles concretamente a la Comunidad de Madrid. Mientras tanto, en la política y ante una nueva crisis, el PP reclama materias que ya se trataron en el Congreso de los Diputados hace más de un año y de las que votaron en contra.