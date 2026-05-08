Cómo es el Hospital Gómez Ulla, al que irán los españoles del crucero del hantavirus: su especial planta 22 y todas las medidas de seguridad

Un enorme bloque de 22 plantas se erige en la Glorieta del Ejército número 1, en el barrio de Aluche de Madrid. Su nombre completo es Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla- Centro Sanitario de Vida y Esperanza y, además de ser un centro de referencia en la sanidad militar, por un convenio entre Defensa y la Comunidad de Madrid atiende también a los madrileños de su entorno.

A partir de este fin de semana, está previsto que a él vayan los 14 españoles que viajan a bordo del crucero afectado por el brote de hantavirus. Una vez el barco llegue a Granadilla, en Tenerife, el plan es que sean trasladados a la base aérea de Torrejón de Ardoz y, de ahí, al Gómez Ulla.

Después de que Margarita Robles, ministra de Defensa, hablara de que allí harían una cuarentena "voluntaria", este jueves su homóloga de Sanidad, Mónica García señaló que confía en el sentido común de esos 14 viajeros para guardar aislamiento. De no ser así, ha advertido de que cuenta con "instrumentos legales suficientes para adoptar las medidas necesarias para proteger la salud pública".

El Gómez Ulla está sobradamente preparado para examinarlos, atenderlos, albergarlos y ante cualquier casuística si fuera necesario. La secretaria general de Protección Civil, Virginia Barcones, subrayó este jueves que es esencial "trabajar desde la anticipación para tener todos los posibles escenarios preparados, desde el más probable, que es que lleguen todos sin síntomas, hasta escenarios más improbables y adversos, que lo importante es tenerlos contemplados”. Y ante ese hipotético peor caso, el Gómez Ulla "es uno de los hospitales mejor preparados de Europa para dar respuesta a brotes epidemiológicos", según lo definió anoche en X la ministra de Sanidad.

"Actualmente, los 14 pasajeros españoles están asintomáticos. Pero si alguno desarrollara síntomas, su planta 22 alberga una de las Unidades de Aislamiento de Alto Nivel más avanzadas de Europa. Todo pensado para contener cualquier brote, incluso con mucha mayor transmisibilidad", recalcó.

Como destaca la SER, "en todo el país, hay 18 unidades de aislamiento de alto nivel, conocidas como UATAN. Están diseñadas específicamente para tratar enfermedades infecciosas sin riesgo de propagación, con sistemas de presión negativa y circuitos completamente separados del resto del centro. El Gómez Ulla es el hospital con más unidades de este tipo".

No sólo eso, este hospital militar tiene sobrada experiencia en otras crisis. Basta recordar que en él guardaron 14 días de cuarentena 21 españoles repatriados de Wuhan en 2020, en el inicio de la pandemia del covid.

La planta 22 y su Unidad de Aislamiento de Alto Nivel

Varias son las cosas que hacen especial a este hospital, como su servicio de Telemedicina o el de Medicina subacuática e hiperbárica, que da asistencia a las unidades operativas de los tres ejércitos en accidentes de buceo y de altitud.

Otra joya de la corona es la que está en boca de todos debido a la crisis del hantavirus: su planta 22, donde está la Unidad de Aislamiento de Alto Nivel.

Como recuerda la propia web del hospital, desde los años 70 este centro ha contado con instalaciones específicas para el aislamiento de pacientes infectocontagiosos.

En 2013 se iniciaron los trabajos para dotarlo de una unidad específica para la “preparación y dirección de la atención de las víctimas de incidentes con agentes NRBQ [nucleares, radioactivos, biológicos y químicos], así como de brotes o epidemias por enfermedades infecto-contagiosas".

“Esta unidad se crea para cubrir las necesidades operativas de nuestras Fuerzas Armadas en el contexto de la defensa NBQ y es impulsada poderosamente por la epidemia del ébola. No obstante, también cubre cualquier tipo de enfermedad altamente contagiosa”, condensó el coronel Antonio Fé Marqués, jefe de la Unidad, en un vídeo de Defensa sobre su inauguración, en 2015.

Para la reforma colaboraron, atención, los ministerios de Defensa y Sanidad, expertos en enfermedades infecciosas, medicina preventiva, Defensa NBQ, Gestión y Dirección de Hospitales, Ingeniería y diseño de hospitales y Enfermería.

“La Unidad NRBQ-Infecciosas dispone de una Unidad de Aislamiento de Alto Nivel (UAAN) con 7 camas de hospitalización y un laboratorio BSL-3. Sus instalaciones permiten el aislamiento de pacientes con sospecha o confirmación de enfermedades infecciosas de alto riesgo (EIAR), minimizando el riesgo de contagio de personal sanitario así como de la población”, destaca la web del hospital.

La UAAN “cuenta con personal altamente especializado y protocolos de activación que permiten su rápida respuesta ante el requerimiento de las autoridades sanitarias, 24 horas al día, 365 días al año”, agregan.

Las medidas de seguridad

Ningún detalle está dejado al azar para que la seguridad sea máxima, tanto para pacientes como para los trabajadores, entrenados para seguir los protocolos tanto en la atención como al ponerse y quitarse los EPI o a la hora de utilizar las estaciones de descontaminación tanto de personal como de material.

No sólo hay un ascensor exclusivo que sólo se detiene en esta planta, sino que hay un estricto registro de entradas y salidas y una sala de control domótico desde la que no sólo se puede seguir lo que registran las cámaras de videovigilancia, sino también las constantes de los pacientes.

La zona de hospitalización cuenta con esas habitaciones especiales “con esclusa de limpio y esclusa de sucio, con un tamaño adecuado para tener capacidad de cuidados críticos y presión negativa con doble salto de presión”, contó ABC.

Incluso existe, detalló ese diario, “un sistema de hipercloración de agua para los inodoros y las duchas de emergencia para el personal. El sistema de efluentes permite su desviación de la red general si fuera necesario”.