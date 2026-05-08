Última hora del brote de hantavirus, en directo | Cuenta atrás para la llegada del crucero a Tenerife: fondeará sin tocar tierra y la OMS confirma 5 casos

Cuenta atrás para la llegada del crucero a Tenerife: fondeará sin tocar tierra y la OMS confirma 5 casos

¡Buenos días! Arrancamos el seguimiento de la situación del crucero neerlandés MV Hondius, en el que se ha desatado un brote de hantavirus, y que tiene previsto llegar este domingo al puerto de Granadilla (Tenerife). Los preparativos avanzan contrarreloj para organizar una evacuación sin riesgos.



Hay un cambio de planes importante: el barco no atracará como estaba previsto. Según ha anunciado el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, tras reunirse con los ministros Mónica García y Ángel Víctor Torres, el crucero solo fondeará y la evacuación de los pasajeros se realizará mediante una lancha.



El objetivo del Gobierno es que los pasajeros pasen del barco a sus aviones prácticamente sin pisar suelo español. El director general de Salud Pública, Pedro Gullón, ha sido tajante: las más de 140 personas a bordo "no saldrán del barco hasta que no esté el avión disponible, no estarán rondando por el puerto ni por el aeropuerto". Estados Unidos y Reino Unido ya han confirmado que enviarán aviones para repatriar a sus ciudadanos.

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Mientras tanto, el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha confirmado que ya son cinco los casos de hantavirus relacionados con el crucero y hay otros tres sospechosos.



