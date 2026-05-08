Última hora del brote de hantavirus, en directo | Cuenta atrás para la llegada del crucero a Tenerife: fondeará sin tocar tierra y la OMS confirma 5 casos
La OMS confirma 5 casos y 3 sospechosos vinculados al crucero mientras la vigilancia intenta limitar la propagación de los contagios.
Los 14 pasajeros españoles del crucero serán trasladados desde Tenerife a la base aérea de Torrejón de Ardoz y, de ahí, al Hospital Gómez Ulla de Madrid. Aunque actualmente están asintomáticos, la ministra de Sanidad, Mónica García, apela a su sentido común para hacer una cuarentena voluntaria, pero avisa: el Gobierno tiene "instrumentos legales suficientes para adoptar las medidas necesarias para proteger la salud pública" en caso de incumplimiento.
Si alguno desarrollara síntomas, el centro médico militar está preparado para el peor escenario. Su planta 22 alberga una de las Unidades de Aislamiento de Alto Nivel más avanzadas de Europa. Esta instalación, impulsada tras la epidemia de ébola, cuenta con siete camas de hospitalización, un laboratorio BSL-3, habitaciones de presión negativa y estrictos sistemas de descontaminación para tratar virus infecciosos sin riesgo de propagación al exterior, tal y como detalla Elena Santos en este artículo.
El Ministerio de Salud de Chile ha ordenado el aislamiento preventivo de dos ciudadanos chilenos que viajaron en el crucero MV Hondius. Aunque la cartera sanitaria asegura que ambas personas "no tienen ningún síntoma atribuible a hantavirus y se encuentran sanas", están bajo estricto seguimiento epidemiológico y sometiéndose a test. Según las cifras de la OMS que maneja el Gobierno chileno, el brote deja por el momento tres fallecidos y al menos cinco casos sospechosos.
En paralelo, las autoridades chilenas han descartado que los primeros afectados —una pareja de turistas holandeses de 69 y 70 años que acabó falleciendo— se contagiaran en su territorio, ya que su estancia en el país en enero "no corresponde al de incubación". El buque, que zarpó el pasado 1 de abril desde Ushuaia (Argentina) con 147 personas a bordo (88 pasajeros y 59 tripulantes), ha recorrido la Antártida y varias islas del Atlántico Sur.
¡Buenos días! Arrancamos el seguimiento de la situación del crucero neerlandés MV Hondius, en el que se ha desatado un brote de hantavirus, y que tiene previsto llegar este domingo al puerto de Granadilla (Tenerife). Los preparativos avanzan contrarreloj para organizar una evacuación sin riesgos.
Hay un cambio de planes importante: el barco no atracará como estaba previsto. Según ha anunciado el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, tras reunirse con los ministros Mónica García y Ángel Víctor Torres, el crucero solo fondeará y la evacuación de los pasajeros se realizará mediante una lancha.
El objetivo del Gobierno es que los pasajeros pasen del barco a sus aviones prácticamente sin pisar suelo español. El director general de Salud Pública, Pedro Gullón, ha sido tajante: las más de 140 personas a bordo "no saldrán del barco hasta que no esté el avión disponible, no estarán rondando por el puerto ni por el aeropuerto". Estados Unidos y Reino Unido ya han confirmado que enviarán aviones para repatriar a sus ciudadanos.
Mientras tanto, el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha confirmado que ya son cinco los casos de hantavirus relacionados con el crucero y hay otros tres sospechosos.