La Audiencia de Madrid confirma el procesamiento de González Amador: se sentará en el banquillo por fraude fiscal y falsedad documental

Alberto González Amador se sentará en el banquillo de los acusados. Así lo ha dictaminado finalmente la Audiencia Provincial de Madrid, que este viernes ha confirmado el procesamiento de la pareja de Ayuso por dos delitos de fraude fiscal y falsedad documental después de que los jueces hayan rechazado los dos recursos interpuestos por su defensa, tal y como ha confirmado El País tras adelantarlo Eldiario.es.

Con esta decisión, los jueces ratifican la decisión de la magistrada del caso, que dictó el final de la instrucción para que González Amador pase a ser juzgado de forma definitiva. Los jueces rechazan así las diligencias que la defensa de González Amador había pedido y tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado piden una condena de 3 años y 9 meses de prisión para la pareja de Ayuso.

Este procesamiento se corresponde con la pieza principal del caso, algo que ya pidió la jueza Carmen Rodríguez-Medel, que asumió todas las peticiones de las acusaciones contra él el pasado mes de septiembre. Paralelamente el Juzgado de Instrucción nº 19 de Madrid continúa investigándole por corrupción en los negocios (soborno a un directivo de Quirón) y administración desleal.

Además, el PSOE y Más Madrid piden cinco años más de cárcel para González Amador por presunto delito contable continuado y pertenencia a organización criminal. Sin embargo, la Fiscalía y la Abogacía del Estado no se han posicionado como acusación en esta causa.

Hay que recordar que durante su comparecencia este martes ante el Tribunal Supremo durante el juicio al Fiscal General del Estado, González Amador aseguró ante el juez que había sido el FGE el que le "había matado públicamente" y que pensó en suicidarse o "huir de España".

--Noticia de última hora. En ampliación--