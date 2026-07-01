Sumar presenta una única lista para renovar la dirección en la que no está Lara Hernández

El plazo de presentación de candidaturas para renovar la dirección de Movimiento Sumar ha finalizado con una única lista impulsada por críticos de la actual líder y encabezada por la portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, y la secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez.

La actual líder de Movimiento Sumar, Lara Hernández, no está en esta lista, según han informado a EFE fuentes de la candidatura, a pesar de que estuvieron en contacto con ella en los últimos días para ofrecerle que se integrara en algún puesto.

La candidatura de Barbero y Martínez es la única que ha sido registrada en el plazo de presentación de listas, que acabó el martes 30 de junio, por lo que ambas serán elegidas previsiblemente líderes del partido en la asamblea extraordinaria del próximo 11 de julio.

La actual líder de Movimiento Sumar, Lara Hernández, elegida en la asamblea de marzo de 2025 y cuestionada internamente por una mayoría de compañeros, no descartaba dar la batalla, pero finalmente no ha presentado una lista alternativa y es presumible que pueda abandonar la política y volver a su trabajo de profesora.

Fuentes de la única lista registrada aseguran a EFE que se trata de una candidatura que ha trabajado a favor de la unidad y de la que forman parte representantes de Movimiento Sumar de diversos territorios.

A falta de conocer todos los integrantes de la candidatura, lo único seguro es que con la elección de Barbero y Martínez el futuro del partido quedará en manos de la corriente de críticos con Hernández, que habían reclamado la celebración de una asamblea extraordinaria para renovar la dirección.

El relevo en la dirección tiene lugar en un momento de crisis en el partido agravada con la dimisión de la secretaria de Organización, Laura Moreno, y sus críticas a la actual Ejecutiva, encabezada por Hernández, sobre la que dijo que había en marcha una investigación interna por "comportamientos preocupantes" hacia algunos trabajadores