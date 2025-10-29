La Complutense avisa de que Vito Quiles no tiene permiso para celebrar un acto el lunes en su campus

La Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha advertido de que "no ha recibido solicitud de ningún tipo" del activista Vito Quiles para celebrar un acto el próximo lunes en su campus.

Así lo han trasladado fuentes del centro universitario a Europa Press después de que el activista anunciase en redes sociales un acto de su gira 'España combativa' en la UCM, sin especificar el inicio del evento.

En los últimos días, universidades como la de Navarra o La Laguna han rechazado autorizar sus instalaciones para acoger el acto de Vito Quiles. Hace unas semanas, se produjeron enfrentamientos entre jóvenes en la Autónoma de Barcelona, a pesar de que tampoco contaba con el visto bueno del centro universitario.