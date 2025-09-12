La jueza de la DANA pide a RTVE que entregue copia del vídeo de À Punt del Cecopi del 29-O

La jueza que dirige la causa penal sobre la gestión de la DANA, Nuria Ruiz Tobarra, ha solicitado a la cadena pública RTVE que entregue una copia de la grabación emitida este miércoles sobre la reunión del Cecopi del 29 de octubre, realizada por la autonómica À Punt, para unirla al procedimiento. En dicha grabación se puede escuchar a la entonces consellera de Interior, Salomé Pradas, hablar sobre el mensaje Es-Alert.

Un auto de la jueza, al que ha accedido la agencia EFE, ha destacado que la petición se ha realizado porque no hay constancia en el procedimiento de ninguna "documentación", "grabación o acta del Cecopi del día 29 de octubre de 2024, a pesar de que fue requerida judicialmente a la Conselleria de Emergencias".

Según ha afirmado la jueza "debe ponderarse la relevancia de dicha grabación en la presente causa, dado que, precisamente, es objeto de investigación el momento de remisión del ES ALERT" (el mensaje que llegó a los teléfonos móviles a las 20:11) y dicha grabación "contradice declaraciones prestadas en sede judicial".

Además, tal y como ha detallado, se debe tener en cuenta el ofrecimiento que en su día realizó el presidente del Consejo Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, Miquel Francés, quien subrayó en el juzgado que dicha televisión contaba con "grabaciones, piezas informativas y programas relacionados con la cobertura de la dana, quedando a disposición del Juzgado para cuanto pudieran precisar".