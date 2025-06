La jueza de la DANA requiere nueva información sobre las llamadas al 112 del 29 de octubre

La jueza de Catarroja (Valencia) que instruye la causa penal sobre la gestión de la dana del 29 de octubre ha requerido nueva información sobre las llamadas recibidas y las no atendidas por el teléfono de Emergencias 112 ese día, así como una copia de la "biblioteca de mensajes de ES-Alert" y los documentos que la acompañan.

Así lo ha acordado a petición de la acusación popular que ejerce Acció Cultural del País Valencià, mientras que a petición de la acusación popular de Intersindical ha decidido citar como testigo a otro técnico de Emergencias, un operador de comunicaciones, según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

Además, ha acordado que se proceda al cotejo de los mensajes de WhatsApp aportados por el jefe de Climatología de la Aemet en la Comunitat Valenciana, José Ángel Núñez, quien declaró este lunes como testigo y ofreció al juzgado el acceso a sus mensajes del día de la catástrofe en las que murieron 228 personas en la provincia de Valencia.

Las llamadas al 112 y los mensajes ES-Alert

En concreto, la instructora ha acordado solicitar al 112 Comunitat Valenciana las llamadas asociadas "al detalle" que no figuran en el informe inicial remitido por la Generalitat, especificando la hora, origen geográfico y contenido (no grabación), si fueron atendidas por otros centros de emergencias de España, así como aquellas que no pudieron ser atendidas por dichos centros.

También reclama las llamadas no atendidas que no constan en el informe inicial remitido por Emergencias de la Generalitat al juzgado, en el que se hablaba de 19.821 llamadas, especificando la hora y su origen geográfico, no la identidad ni el número de quienes llamaron.

La acusación popular que pedía esta medida, Acció Cultural, asegura que el sistema permite identificar las llamadas y su origen cuando por saturación quedan sin responder, por lo que pedía especificar las llamadas que no fueron atendidas ese día o las que fueron desviadas a otros centros de España.

Además, la jueza ha pedido a la Conselleria de Emergencias que remita copia de la biblioteca de mensajes de ES-Alert con los documentos que se acompañaron a la misma redactada por un equipo encabezado por un catedrático de Sociología y director del proyecto ES-Alert Comunitat Valenciana.

Acció Cultural, que reclamaba esta medida, aseguró que desde 2022 el departamento de emergencias de la Generalitat dispone de una biblioteca con 96 mensajes para cubrir todo el ciclo de una emergencia por inundaciones en todas sus fases previsibles.

En otra providencia, la magistrada dispone la comunicación con los hijos de un matrimonio británico fallecido en las inundaciones para ofrecerles la posibilidad de prestar declaración como perjudicados, y la incorporación a la causa de un artículo de divulgación científica de un profesor de la Universidad de Vigo.