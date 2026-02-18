Muere una mujer asesinada en Madrid en un nuevo posible caso de violencia machista
Ha ocurrido en la calle López de Hoyos de Madrid.
Nuevo posible caso de violencia machista. Una mujer de nacionalidad paraguaya ha sido asesinada este miércoles en la calle López de Hoyos de Madrid. Por ahora, un hombre (que ha sido identificado como su expareja) ha sido detenido por la Policía, según han podido informar a EFE varias fuentes policiales.
La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género se encuentra recabando información sobre este nuevo presunto crimen machista, tal y como ha informado a través de redes sociales.
-Noticia de última hora-