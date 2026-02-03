Preguntan a una joven española sobre la prohibición de las redes sociales a los menores de 16: lo que dice es muy significativo

Una joven mujer habla sobre la prohibición de las redes sociales a los menores de 16 años.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este martes durante la Cumbre Mundial de Gobiernos celebrada en Dubái que se prohibirá en España el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años. España se convertiría, por lo tanto, siguiendo los pasos de países como Australia y Francia, en el tercer país en adoptar esta medida.

La ola de reacciones ha sido tremenda. Hasta el propio Elon Musk, uno de los hombres más ricos del mundo y dueño de la red social X, ha contraataco insultando a Sánchez y llamándole "tirano", además de "sucio", un insulto con connotaciones racistas y sexuales en EEUU, y "traidor al pueblo de España".

En el HuffPost hemos salido a la calle a preguntar a los ciudadanos si les parece bien o mal esta nueva medida del Ejecutivo y hay una en cuestión que ha destacado por encima de las demás por la mención que ha hecho a la ultraderecha.

Una joven resume muy bien lo que pasa en redes sociales

Entre todas las respuestas, entre las que hay algunos que no están de acuerdo con una prohibición total y sí una limitación, está la de una joven de nombre desconocido. Pelo castaño y con bufanda y abrigo blanca, justo al final, lo ha dicho todo.

"Es verdad mucha desinformación, falsa, que se difunde en redes sociales. Por ejemplo, el auge de la ultraderecha entre jóvenes y tal, es por la gente que se cree, o los jóvenes que se creen la información falsa de las redes sociales", ha expresado la joven.

El auge de la ultraderecha se achaca mucho a las informaciones falsas que circulan por las redes sociales, haciendo creer a los más jóvenes, que son los más propensos a caer en la trampa, discursos de odio y otras mentiras.

La prohibición, entonces, ¿buena o mala?

Otra respuesta ha sido la de una mujer de mediana edad que ve que una restricción sería "buena": "El control parental, al final, no creo que llegue hasta donde necesitemos que llegue".

Un joven ya mayor de edad no ve con buenos ojos la prohibición: "Prohibirlo totalmente para los menores de 16 años es algo letal, porque ahora mismo la sociedad vive de las redes sociales".

"Creo que restringir o prohibir no llega a ningún lado", "sí deberían estar limitadas, pero no totalmente" y "un poco restrictivo, mejor medida sería que los padres lo controlaran" ha sido otra de las respuestas entre la gente de la calle que ha sido preguntada.