La militancia de Junts ratifica su ruptura con el PSOE con el 86,98% de los votos
La militancia de Junts ratifica su ruptura con el PSOE con el 86,98% de los votos 

Un 10,22% de las bases han votado en contra del acuerdo y un 2,8% ha votado en blanco, y la participación ha sido del 66,29%.

El presidente de JxCat, Carles Puigdemont, este lunes.EFE/David Borrat

La militancia de Junts ha ratificado con un 86,98% el acuerdo de la dirección de romper con el PSOE en la consulta interna que ha celebrado este miércoles y jueves. En el comunicado, las bases del partido independentista también han apoyado con un 10,22% en contra del acuerdo y un 2,8% ha votado en blanco, y la participación ha sido del 66,29%.

La pregunta emitida a la militancia de Junts ha sido la siguiente: "¿Estás de acuerdo con la propuesta de la dirección nacional de dar por finalizado el acuerdo de investidura con el PSOE ante los reiterados incumplimientos de sus compromisos?".

Carles Puigdemont consigue así que su partido ratifique la decisión que presentaba el pasado lunes a las 17:00 de la tarde tras una reunión en Perpignan (Francia) en una rueda de prensa en la que plasmaba "el poco compromiso del Gobierno" con Cataluña y la ruptura así con el acuerdo de Bruselas con los socialistas en 2023, a principios de esta legislatura. 

"Estamos casi a mitad de legislatura y lo que no se ha cumplido ya dudamos se haga en una semana. Constatamos que no hay confianza, no al menos a nivel político, que es lo que importa, aunque quizás la haya a nivel personal", decía entonces el líder independentista. 

"No vamos a seguir ayudando a un Gobierno que no ayuda a Cataluña", insistía el expresident que, de inmediato, mandaba un aviso a quienes contemplan una potencial moción de censura instrumental. "Ni a este Gobierno... ni a ningún otro que no ayude a Cataluña".

Ahora y según las palabras de Puigdemont, le toca cumplir su amenaza en la que aseguraba que "si lo ratifica la militancia —la ruptura—, el Gobierno podrá ocupar sillones, pero no gobernar". Aún así, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha declarado en la comisión del 'caso Koldo' del Senado ante el portavoz de Junts que "el partido siempre ha tenido intención de oposición" y que "seguirán con la mano tendida para dialogar y llegar a acuerdos". 

La legislatura se sitúa en la complejidad en la que ha estado desde el primer momento, con cálculos parlamentarios imposibles y una dificultad enorme del Ejecutivo para sacar sus proyectos adelante. La próxima norma que puede caer serán los presupuestos.  

