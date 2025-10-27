Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Puigdemont, tras romper con el PSOE: "Si lo ratifica la militancia, el Gobierno podrá ocupar sillones, pero no gobernar"
El expresidente catalán no ha querido mencionar una posible moción de censura, aunque avisa a "este y a otros" posibles Gobiernos. Defiende que Junts "ya no se fía" del PSOE ni de Pedro Sánchez y anuncia su paso a la oposición parlamentaria dos años después de su pacto de legislatura.

Carles Puigdemont, este 27 de octubre, en PerpignanEuropa Press via Getty Images

La amenaza ya es real. Y, como avanza Carles Puigdemont, "si lo ratifica la militancia, el Gobierno podrá ocupar sillones, pero no gobernar". Junts ha roto con el PSOE y ha dinamitado la mayoría de legislatura que aupó a Pedro Sánchez. Lo ha anunciado el expresidente catalán y líder de los postconvergentes, bajo la excusa de que "ya no hay confianza política, que es de lo que se trata" y de que no se fían del PSOE. "El responsable máximo" de la crisis, ha insistido. 

En su esperada intervención desde Perpignan, con una no habitual puntualidad, Puigdemont no ha anunciado nada que realmente no se supiera y que, en la práctica, no fuera ya una realidad parlamentaria. Por la mañana, la plana mayor de Junts avalaba por unanimidad "romper" su acuerdo de legislatura sellado en Bruselas en noviembre de 2023

Puigdemont ha detallado que el 'sí' absoluto de la directiva de Junts pasa ahora a manos de la militancia en una consulta exprés que acabará este jueves. Y si entonces las bases dan la razón a la cúpula, "a partir de ese momento, el Gobierno no tendrá mayoría de legislatura. Sí podrá ocupar sillones, pero no tendrá capacidad para gobernar".

"No vamos a seguir ayudando a un Gobierno que no ayuda a Cataluña", insistía el expresident que, de inmediato, mandaba un aviso a quienes contemplan una potencial moción de censura instrumental. "Ni a este Gobierno... ni a ningún otro que no ayude a Cataluña".

Sin meterse a la moción, añadía que "cuando Junts ha tenido que elegir entre PSOE o PP eligió al PSOE hace dos años en Madrid y al PP en Barcelona", evidenciando que ellos no se atan con nadie, algo que sí achaca al PSC. Al partido de Salvador Illa le acusa de llevar a cabo una "alianza tripartita con PP y Vox" con el único fin de "bloquear las iniciativas de Junts para Cataluña".

