Gallinas confinadas ante la gripe aviar: ¿puedo contagiarme?, ¿hay multas?, ¿afecta a mascotas?

Todos los gallineros españoles pasan a estar confinados desde este jueves, después de que el Ministerio de Agricultura extendiese al territorio nacional la orden de confinamiento a todas las explotaciones avícolas, incluidas las de autoconsumo, ante el riesgo de expansión de la gripe aviar (influenza). Concretamente, se trata de la prohibición de la cría de aves de corral al aire libre, una medida que ya afectaba a 1.201 municipios desde el pasado lunes.

En este sentido, la orden publicada hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE) establece una serie de directrices ante el "aumento del riesgo de expansión de esta enfermedad altamente infecciosa", derivada del virus de la familia Orthomyxoviridae, del género Influenzavirus A y B. Así, quedan directamente afectadas "todas las granjas avícolas, incluidas las explotaciones ecológicas y las de autoconsumo o las que produzcan carne o huevos para su venta directa al consumidor". Es decir, tanto a escala de gran y media producción con fines comerciales, como a quien tiene unas cuantas gallinas en un corral en casa.

Estas son todas las respuestas a las preguntas surgidas tras la extensión del confinamiento de aves, además de qué supone la epidemia de gripe aviar en nuestro día a día o si existe riesgo para las personas y otros animales.

¿Cómo deben estar confinadas las gallinas?

Lo primero que hay que tener en cuenta es que las grandes explotaciones ya habían venido tomando medidas ante el riesgo de expansión de la influenza aviar, en base al plan de confinamiento ya existente. La gran novedad que incorpora la orden pasa por la afectación a los gallineros ecológicos y los de autoconsumo, de menor escala. En todos los casos, las aves de corral deben estar aisladas de cualquier posible contacto con aves del exterior -el problema se deriva de los contagios con especies acuáticas migratorias, portadoras del virus-. Pero también lo debe estar el punto de agua del que beben, así como el de la comida.

De esta forma, la orden recoge expresamente que "queda prohibido dar agua a las aves de corral procedente de depósitos de a los que puedan acceder aves silvestres", con una excepción, la de que haya sido tratada garantizando la "inactivación de posibles virus de influenza aviar". Si el depósito de agua se encuentra fuera de las instalaciones, deberán tomarse medida para que queden "protegidos suficientemente contra las aves acuáticas silvestres".

Además de esa serie de precauciones, el plan de confinamiento es claro al señalar que se deben respetar "las cuestiones de bienestar animal". Piden prestar especial atención a la aparición de signos tales como canibalismo, pica y otros reflejos de falta de bienestar como la pérdida de condición corporal". Para evitarlo, exponen que habrá que intensificar la vigilancia diaria y garantizar condiciones de iluminación y ventilación adecuadas, además de "planificar cuidadosamente el modo de llevar a cabo el confinamiento de las aves para facilitar el mismo y tramitar, si fuese necesario, los permisos necesarios para levantar nuevas construcciones".

¿Y si no tengo recinto cubierto en el que confinar a las gallinas?

Pongamos el caso de un gallinero de autoconsumo o de una explotación ecológica que lógicamente carece de una gran nave de explotación, pero también de techado en el recinto donde se encuentran los animales. Habrá que adaptarlo a la situación. En este tipo de escenarios, será "la autoridad competente de las comunidades autónomas" la que podrá determinar y autorizar medidas como "la colocación de telas pajareras o cualquier otro dispositivo que impida la entrada de aves silvestres". Sin embargo, esto no exime de que haya que mantener aislados los puntos de agua y comida del contacto de aves del exterior.

El plan de confinamiento también establece la posibilidad de construcciones temporales. En el caso de que se trate de una zona en la que no haya altas temperaturas, podría utilizarse un sistema de confinamiento de "túneles de plástico translúcido", similar al de un invernadero. Otra alternativa sería la construcción de "una estructura con red" con un enmalle de diámetro de 25 milímetros. De optar por esta opción, el techo debe ser de "lona o algún otro material que impida que las deyecciones de las aves silvestres". Por último, también se podía construir un refugio con "pacas de paja y una lona para el techado, dejando espacios para permitir la entrada de luz y la ventilación". Esas aberturas también deben llevar la mencionada red con malla de diámetro de 25 mm.

¿La orden afecta solo a las gallinas o también a otro tipo de aves?

La prohibición no solo afecta a las gallinas, también a otras especies comerciales. La orden señala que desde este jueves "queda prohibida la cría de patos y gansos con otras especies de aves de corral". Pero además de la cría también se ven afectadas otro tipo de actividades más relacionadas con el ámbito de los concursos y los eventos.

De esta forma, no podrá haber presencia de "aves de corral u otro tipo de aves cautivas en los centros de concentración de animales, incluidos los certámenes los certámenes ganaderos, muestras, exhibiciones y celebraciones culturales, así como cualquier concentración de aves de corral u otro tipo de aves cautivas".

¿Me pueden poner una multa por infringir la orden de confinamiento?

Efectivamente. El incumplimiento de la orden supone una infracción de la Ley 8/2003 de Sanidad Animal, lo que deriva en una horquilla de sanciones según la consideración de la propia infracción. Si esta es leve, se abre la puerta a multas económicas de entre 600 y 3.000 euros. De ser considerada como grave, esas cifras se elevarían a entre 3.001 y 60.000 euros, mientras que si es muy grave, las sanciones pasarían a moverse a entre 60.001 hasta 1.200.000 euros.

Cabe destacar que las cuantías de las multas dependerán en gran medida de factores como el perjuicio que cause la infracción de la norma, el número de aves infectadas, la reincidencia o el riesgo causado a la salud de las personas u otros animales.

¿En qué nivel de expansión se encuentra la gripe aviar en España?

Según el comunicado del Ministerio de Agricultura, y a escala europea, desde el pasado verano se han venido detectando distintos casos de focos de contagio en explotaciones avícolas. Concretamente, desde el mes de julio hasta la actualidad hay registrados 139 brotes de influenza aviar. De hecho, países como Irlanda, Francia y Reino Unido ya han venido decretando confinamientos en sus explotaciones.

De ese más de un centenar de focos, en España se han notificado un total de 14 focos en explotaciones, "la mitad de ellos en Castilla y León". Más allá de las explotaciones, en el territorio nacional también se han detectado casos de gripe en 53 en aves silvestres y 5 en cautivas. Pero, ¿por qué se toma ahora esta medida?

Agricultura explica que tras la evaluación del riesgo "en España se ha constatado una abundancia de aves migratorias en zonas de humedales, habitual en esta época del año". A ello hay que sumarle "el descenso de las temperaturas", que "es un factor que facilita la supervivencia del virus". El gran objetivo es el antes mencionado, evitar el contacto de las aves de corral con las migratorias que puedan estar infectadas, una cuestión que fundamentalmente se produce al beber o comer del mismo punto de agua o comida.

¿Pueden contagiarse los humanos de gripe aviar?

Sí, hay posibilidad de que una persona se contagie de gripe aviar mediante la transmisión de un animal, pero esta es muy baja. Y conviene destacar que aún en ese caso la mayoría de las cepas son relativamente inocuas para los humanos, además de que nunca se ha registrado un caso de contagio de una persona a otra. El Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC) ha determinado que actualmente el riesgo para el público es "bajo", mientras que para las personas que trabajan con aves y mamíferos infectados o están expuestas a estos es de "bajo a moderado".

Las personas infectadas a gripe aviar se enfrentan a síntomas asintomáticos muy leves como la conjuntivitis o dificultad respiratoria -una gripe común-, pero que en algunos casos pueden ser graves, como una neumonía que requiera ingreso hospitalario o, muy graves, que terminen con la muerte de la persona.

¿Y puede contagiarse una persona comiendo carne o huevos?

Por otro lado, también se descarta un riesgo de contagio a humanos por el consumo de productos derivados de aves que hayan podido ser infectadas, como es el caso de los huevos o de la carne. En este caso, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) señala que "no hay pruebas de que la gripe aviar pueda transmitirse a los seres humanos mediante el consumo de productos de aves de corral contaminados", al tiempo que recuerda que "la carne y los productos avícolas procedentes de manadas infectadas se destruyen y no entran en la cadena alimentaria".

La clave está en una de las características del virus H5N1, que no resiste bien las temperaturas altas. Muere cuando se ve expuesto a más de 70ºC, lo que abarca cualquier proceso de cocinado. Con todo, desde la EFSA subrayan que "la manipulación segura de la carne cruda y otros ingredientes alimentarios crudos, la cocción exhaustiva y una buena higiene de la cocina pueden prevenir o reducir los riesgos que plantean los alimentos contaminados".

¿Hay riesgo de contagio a mascotas?

Según el ECDC, sí puede haber contagio de gripe aviar de aves a otros animales, entre los que menciona a mamíferos como vacas, alpacas, ratones, gatos, cerdos, visones, focas, jabalíes, zorros. También recoge que se han registrado casos de contagios en bovinos en EEUU. En términos de mascotas, son los gatos los que presentan más casos de contagios, sobre todo por entrar en contacto con aves muertas infectadas o comiendo carne cruda. Lo que no se ha documentado ni registrado es caso alguno de transmisión de gatos o perros a seres humanos.

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.