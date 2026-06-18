La pareja del 'president' valenciano no se presentará para renovar la polémica plaza de la Diputación

El 'president' de la Generalitat Valenciana, Juanfran Perez Llorca, en una imagen de archivo en Les Corts.

La plaza de secretaría de dirección de la Diputación de València que acabó en manos de Vanesa Soler, la pareja del president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, bajo la justificación de una "urgente necesidad", volverá a sufrir cambios. Soler no renovará la comisión de servicio, según ha adelantado El País este jueves.

Vanesa Soler ocupa dicha plaza desde el 3 de octubre, un puesto que cuenta con una remuneración de 52.070 euros brutos anuales, concretamente en una nómina mensual de 3.736 euros, dos pagas extras de 3.614 y un complemento específico de 2.244; según el citado diario.

La noticia de dicho fichaje levantó polémica e hizo crecer la indignación en la oposición valenciana, teniendo en cuenta que el organismo supramunicipal está gobernado también por el Partido Popular, concretamente por Vicente Mompó.

"La persona idónea" que renuncia a renovar

El documento de la propia Diputación establecía que "de conformidad con el informe del jefe de Servicio de Asistencia Técnica a Municipios de la Diputación de Valencia se considera motivadamente que la señora Vanesa Soler es la persona idónea, atendida su experiencia profesional y adecuada justificación".