La Diputación de Valencia contrata a la pareja de Pérez Llorca por "urgente necesidad"

La Diputación de Valencia ha activado un mecanismo de "urgente necesidad" para la contratación de la pareja del presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, Vanesa Soler, para un puesto como secretaria de dirección en el área de asistencia a municipios.

Según ha publicado el diario El País, Soler, funcionaria que ha trabajado como administrativa en Finestrat, municipio en el que Pérez Llorca fue alcalde, percibirá un sueldo anual de 52.070 euros.

La decisión de la Diputación de Valencia se adoptó el pasado 3 de marzo. A través de una comisión de servicio, el mecanismo que permite a un funcionario poder ocupar otra plaza pública, se decidió su contratación en el área de asistencia a municipios de la institución provincial.

La decisión se ha justificado por la "urgente necesidad" de contar con una secretaria de dirección. Las tablas salariales de la Diputación de Valencia, tal y como ha informado el diario El País, recogen que percibirá algo más de 52.000 euros anuales.

"Es la persona idónea"

El decreto que formaliza la comisión de servicio explica lo siguiente: "De conformidad con el informe del jefe de Servicio de Asistencia Técnica a Municipios de la Diputación de Valencia se considera motivadamente que la señora Vanesa Soler es la persona idónea, atendida su experiencia profesional y adecuada justificación".

Esta contratación le permitirá trabajar como secretaria de dirección durante, al menos, los próximos seis meses. De esta manera, dejará sus funciones en el Ayuntamiento de Finestrat.

En ese municipio alicantino, Pérez Llorca ejerció como alcalde desde el año 2015. Funciones que no terminó hasta que fue designado como jefe del Consell. Soler trabajaba, hasta ahora, como administrativa con plaza de funcionaria de carrera.

Tal y como indica El País, resulta curioso que la pareja del presidente de la Generalitat tenga por destino la Diputación de Valencia y no la de Alicante, sabiendo que podría haber sido su destino por experiencia y méritos.

Un portavoz de la Diputación de Valencia ha señalado al citado medio que la institución "ha actuado con absoluta normalidad administrativa". "La plaza estaba vacante desde octubre-noviembre de 2025 [...]. Es un puesto de libre designación (en comisión de servicios) abierto a personal de otras administraciones. Se resolvió en un procedimiento en el que participaron varios aspirantes", ha detallado.

Desde organismo valenciano ponen en valor la experiencia de Soler, ya que "es funcionaria desde 2008" y destacan que "cumple sobradamente con los requisitos de experiencia y trayectoria en la administración pública".