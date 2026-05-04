El plazo para votar por correo en las elecciones andaluzas está a punto de terminar: esta es la fecha límite y cómo solicitarlo

La campaña de las elecciones andaluzas está en marcha. Aunque los comicios no son hasta el 17 de mayo, la máquina se está engrasando y el plazo en algunos casos empieza ya a correr.

Más allá de los debates televisivos, de los actos de campaña, y de saber si te tocará formar parte o no de una mesa, es momento de revisar las fechas y el proceso del voto por correo si vas a decantarte por esta modalidad.

Se trata del método más cómodo si vives fuera de la provincia en la que estás censado. Basta con llevar a cabo la solicitud, esperar a que lleguen las papeletas e ir a votar a una oficina de Correos.

Si no lo has hecho todavía debes andarte con ojo: este jueves (7 de mayo) termina el plazo para solicitar el voto por correo. Apunta bien la fecha en el calendario y no la dejes pasar, de lo contrario sólo te quedará la opción de votar presencialmente en el colegio electoral.

Así puedes pedir el voto por correo en las elecciones andaluzas

La opción más clásica es acudir a una oficina de Correos para solicitar el voto. Para ello debes llevar tu DNI y rellenar un formulario.

Pero el tiempo juega ahora en tu contra y quizás no puedes ir a una oficina de Correos antes de que termine el plazo. Llegados a esta situación, tienes la posibilidad de solicitar el voto por correo online, sin salir de casa.

Tienes que entrar en este apartado de la web de Correos e identificarte con certificado digital o DNI electrónico. Además, debes tener instalado el programa Autofirma.

Después has de rellenar los datos personales que te exige Correos, entre ellos la dirección postal a la que quieres que te envíen las papeletas. Por último tienes que firmar electrónicamente la solicitud y descargar el justificante.

Cómo votar por correo en las elecciones del 17 de mayo

Ya has hecho la solicitud, sea presencial u online, así que has completado el primer paso antes de que se acabe el tiempo. Pero esto no acaba aquí: ahora tienes que recibir las papeletas y ejercer tu derecho a voto.

Las papeletas llegaran a la dirección que marcaste en el anterior paso, que no tiene que ser necesariamente tu domicilio. Correos empezó a enviarlas el 27 de abril, así que si has apurado el plazo de solicitud no deberían tardar mucho.

Por último, te queda ir a una oficina de Correos con tu sobre y DNI para votar. Ojo, porque tienes como máximo hasta el 13 de mayo, otra fecha que has de señalar en rojo en tu calendario.