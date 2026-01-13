La taberna de Pablo Iglesias denuncia un ataque al local y la agresión a uno de sus empleados

La Taberna Garibaldi, el local de hostelería del que es socio el exvicepresidente y exlíder de Podemos Pablo Iglesias, ha denunciado que un individuo ha irrumpido este martes en el establecimiento portando una llave inglesa para causar daños en el recinto y agredir a uno de sus encargados.

A través de varios mensajes en su cuenta oficial en Instagram, la Taberna Garibaldi ha relatado que el hombre ha sido reducido y detenido por la Policía, además de mostrar varias imágenes de una piedra lanzada y el escaparate roto del establecimiento, ubicado en el barrio madrileño de Lavapiés.

Imagen del interior de la taberna Garibaldi Europa Press via Getty Images

Una pegatina contra Israel

También ha asegurado que el hombre justificó su ataque acusando a la taberna de Iglesias de cometer delitos de odio al lucir una pegatina (con la imagen de una bandera de Israel con el símbolo de prohibido) colocada en la fachada "donde se prohíbe la entrada a sionistas".

El exportavoz de Unidas Podemos en el Congreso Pablo Echenique ha achacado en la red social 'X' el ataque a la Taberna Garibaldi a un "escuadradista sionazi". "Los asesinos de niños palestinos no toleran que nadie les haga frente en ningún lugar del mundo", ha remachado.