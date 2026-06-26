La UCO detecta "arbitrariedad" en contratos adjudicados al empresario Barrabés por Red.es en el 'caso Begoña Gómez'

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha detectado una "decisiva arbitrariedad" y trato de favor en contratos adjudicados por Red.es al empresario Juan Carlos Barrabés, enviado a juicio por el juez Juan Carlos Peinado en el 'caso Begoña Gómez'.

Así consta en un informe, al que ha tenido acceso Europa Press, donde los agentes analizan, a petición de la Fiscalía Europea, correos electrónicos sobre la tramitación de dos expedientes de esa empresa pública.

"Cabe tener en cuenta que la valoración de todos los licitadores no se afronta con uniformidad a partir de los criterios preestablecidos", señala la UCO, para agregar que, "por el contrario, se observan diferentes elementos de los que subyace una decisiva arbitrariedad que marca el devenir de las licitaciones".

Los agentes indican que el principal ejemplo es "la inversión del planteamiento del proceso de valoración", precisando que "se altera el orden preestablecido".

En este sentido, señalan que, en lugar "de analizar las ofertas para a partir de ahí realizar una valoración y, con base en esta, establecer una puntuación de cada uno de los tres criterios que, en ponderación con los anteriores, da lugar a la puntuación definitiva de la fase", a lo largo del proceso de valoración "se marcan determinadas pautas o se imponen puntuaciones concretas a las cuales se adapta la valoración textual volcada en los informes publicados".

Los investigadores exponen que "se realizan adaptaciones adicionales para enmascarar en la medida de lo posible estas modificaciones", como "revisiones a la baja en la valoración de las ofertas puntuadas de manera similar a la principal damnificada en una penúltima revisión", "reconsideración que es obviada en la definitiva y más significativa reducción de la puntuación de este licitador".

"De manera indirecta, destaca la adaptación a las puntuaciones finales, una vez terminado el proceso, de las fichas de valoración previstas para recabar las valoraciones de cada evaluador", añade.

Para la UCO, por tanto, "más allá de resultar el primer clasificado en esta primera fase, con una ventaja considerable respecto al segundo, la UTE The Valley-Barrabés resulta ser el principal beneficiado de la política de funcionamiento descrita".

"Barrabés es la buena y las otras han de bajar sí o sí"

En algunos de los correos analizados se puede leer: "Piensa en que Barrabés es la buena y las otras han de bajar sí o sí"; "Es muy injusto, pero la excelencia está en Everis y Barrabés", o "Si hay preferencias... Casi mejor saberlo antes... Para mí NT For Learning y Datahack son los mejores, mejor que Barrabés. ¿Qué hago?".

Otro 'email' insiste en que "la excelencia está en Barrabés": "Esto, unido a que no quiere a Everis ni en pintura, pues lleva a una justificación (muy difícil, por otra parte) de reducción de la nota de Everis". "He quedado en revisar la de Everis e intentar bajar algo comparativamente con Barrabés y sin mirar el resto", se dice en otro.

Los agentes señalan que Everis --empresa consultora-- fue "el mayor damnificado de esta arbitrariedad", como "segundo mejor clasificado en las valoraciones y licitador a los mismos lotes" que la UTE de la que formaba parte Barrabés, "siguiéndola muy de cerca en cuanto a puntuación durante la valoración".

"Fruto de esta cercanía y la intención de alcanzar la máxima diferenciación posible, se desató un proceso que resultó en la bajada drástica a Everis, así como a otros cuya valoración tuvo que adaptarse en consonancia", indican.

A ello añaden a continuación un "antecedente" de "trato similar en favor del grupo Barrabés", concretamente en la valoración de los criterios sujetos a juicio de valor de otro expediente, en el que "se habría enmascarado en el informe de valoración publicado la supuesta ausencia del 'Libro blanco' en la oferta de la UTE", unión temporal de empresas, "de la que el grupo formaba parte, junto con KPMG".

"Este 'Libro blanco' era exigido por el pliego como un aspecto a puntuar dentro del criterio, de los que dependen de juicio de valor, en el que la citada UTE fue puntuada con la máxima nota de entre todas las licitadoras", agregan en el informe.

Cabe recordar que el juez Peinado acordó abrir una nueva línea de investigación en el 'caso Begoña Gómez', la causa sobre la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por presunto delito de prevaricación y de fraude a los intereses de la Unión Europea de Barrabés, ante supuestas irregularidades en un contrato sufragado con fondos europeos, en concreto ese último expediente que cita la UCO.

Red.es dice que se respetó la legislación de contratación pública

Por su parte, fuentes de Red.es, adscrita al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, han indicado que el contrato objeto de investigación en la pieza separada abierta por Peinado no contó con declaración de interés firmada por Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, incidiendo en que el juez "rectificó el viernes pasado la decisión de imputar a Begoña Gómez al no guardar relación alguna en este proceso".

Han señalado que Red.es ha presentado un escrito ante la Fiscalía de Delitos Económicos de Madrid para "aclarar" que el contrato investigado no fue financiado con fondos de la Unión Europea, por lo considera "materialmente imposible la concurrencia de un eventual fraude a los intereses financieros de la Unión Europea".

Según Red.es, esa circunstancia ya se hizo constar ante la Fiscalía Europea, "lo que motivó que este organismo se declarara incompetente para investigarlo".

Y en cuanto al supuesto delito de prevaricación, las fuentes han expresado que la presentación de un libro blanco "no era un requisito previo a la formalización del contrato, sino que debía ser entregado durante la ejecución del contrato, tal y como se puede comprobar en el pliego de prescripciones técnicas".

"De hecho, ninguno de los licitadores presentó el libro blanco definitivo en la fase de licitación, ya que no se exigía. La oferta adjudicataria presentó el libro blanco definitivo en los plazos estipulados al efecto durante la fase de ejecución del contrato", han añadido.

Sobre las conversaciones entre trabajadores de Red.es durante la fase de valoración de las ofertas y analizadas por la UCO, desde la empresa pública han afirmado que "tanto la preparación de la licitación como la ejecución posterior del contrato se desarrollaron con pleno respeto a las exigencias y procedimientos establecidos en la legislación de contratación pública aplicable".

"La existencia de discrepancias entre evaluadores no evidencia ausencia de criterio, sino precisamente la concurrencia de valoraciones técnicas razonadas que, en todo caso, se sustentan en motivos expresados y explicitados en la correspondiente motivación, excluyendo así cualquier actuación arbitraria en sentido jurídico. De hecho, esas conversaciones revelan que se consideraba excelente la oferta finalmente adjudicada", han argumentado.