La versión de Núñez Feijóo sobre la dana, a examen en la comisión del Congreso

Diez días después de que se conociera la transcripción íntegra de su declaración ante la jueza de Catarroja, Alberto Núñez Feijóo comparece este lunes ante la comisión de investigación de la dana en el Congreso. Lo hará con una versión ya fijada y la convicción de que lo ocurrido el 29 de octubre fue, sin matices, una “emergencia nacional”. Sin embargo, la oposición intentará poner en evidencia varios puntos ciegos de su relato.

Ese es el eje que Feijóo ha defendido tanto en sede judicial como en sus intervenciones públicas y que ahora trasladará al ámbito parlamentario. Según explicó ante la magistrada, advirtió en varias ocasiones al entonces president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, de que la situación superaba la capacidad de cualquier comunidad autónoma. La respuesta que recibió, siempre según su testimonio, fue que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le había garantizado “todos los medios” y que consideraba más eficaz una gestión cercana al territorio, argumento con el que se justificó que no se declarase la emergencia nacional.

Feijóo declaró el pasado 9 de enero por videoconferencia desde su despacho del Congreso. En esa comparecencia aseguró que su principal preocupación aquella tarde fue determinar “si la comunidad autónoma era capaz de gestionarlo o no” y dejó una afirmación que ahora marcará buena parte del interrogatorio político: “Lo que pasó no lo puede gestionar ninguna comunidad autónoma”. Desde esa premisa, reprochó al Ejecutivo central que “se negase a asumir la emergencia nacional”, una decisión que, según sostuvo, llegó a reclamar incluso desde la tribuna del Congreso.

Uno de los puntos más delicados de su declaración fue la cuestión de la cadena de mando. Feijóo argumentó que, con la emergencia bajo control autonómico, la coordinación resultaba inviable porque “el Ejército sigue el mando del Ministerio de Defensa, y la Policía y la Guardia Civil del de Interior”, lo que, a su juicio, impedía una gestión eficaz. Esa idea, que apunta directamente al Gobierno central, previsiblemente volverá a aparecer en su comparecencia parlamentaria.

La comisión también pondrá el foco en las lagunas del relato. Preguntado por el retraso en el envío del mensaje de alerta a la población, Feijóo respondió que no recordaba ese extremo y que “se envió el mensaje cuando los técnicos lo creyeron oportuno”. Sobre la agenda de Mazón durante la jornada del 29 de octubre, aseguró que no recibió información detallada, más allá de que “fue a comer, de ahí al Palau de la Generalitat y después al Cecopi”, y rechazó que hubiera cambios de versión posteriores, que definió como simples “concreciones”.

Otro de los elementos que previsiblemente centrará el debate es la dimisión de Mazón. Feijóo negó ante la jueza haber intervenido directamente en esa decisión y explicó que lo que ambos hablaron fue que, en su comparecencia en Les Corts semanas después de la dana, ligara su futuro político al éxito de la reconstrucción. Según su versión, conoció la renuncia del president después del funeral de Estado, cuando este le llamó para decirle: “Oye, he tomado la decisión este fin de semana, voy a presentar mi dimisión como presidente de la Generalitat”. A su juicio, una dimisión inmediata habría dejado un vacío de poder mientras el Gobierno central no asumía la coordinación de la emergencia.

Ese relato es el que los grupos que impulsaron su citación quieren someter ahora a contraste político. El vicepresidente de la comisión y diputado de IU, Nahuel González, ya ha anunciado un “interrogatorio muy duro”, con preguntas dirigidas a aclarar por qué Feijóo mantuvo su respaldo a Mazón hasta que la situación se volvió, en sus palabras, “insostenible”. El PSOE, por su parte, sostiene que el líder del PP debe responder por sus “mentiras e irresponsabilidades” y explicar sus intentos de “salvar” políticamente al expresidente valenciano.

La sesión se completará por la tarde con la comparecencia de una gestora de llamadas del 112 el día de la tragedia, un testimonio considerado clave para reconstruir qué ocurrió en las horas más críticas. Con ese contexto, Feijóo llega a la comisión con el guion claro y la versión aprendida, consciente de que esta vez no bastará con repetirla sin réplica.