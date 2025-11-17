Las preguntas que nosotros le haríamos a Mazón en la Comisión del Congreso por la DANA

Carlos Mazón, sin escapatoria. El presidente de la Generalitat valenciana en funciones comparecerá este lunes en la Comisión por la DANA que arrancó hace dos semanas en el Congreso de los Diputados. El dirigente del PP es el primer cargo político que ha sido citado para intervenir, después de que la Cámara Baja cediera el protagonismo de las primeras sesiones a los desgarradores testimonios de familiares de las víctimas de la tragedia.

Será la primera vez que Mazón será sometido a un interrogatorio "libre" sobre su gestión durante aquel fatídico 29 de octubre, después de que este último año apenas haya concedido entrevistas y haya limitado al máximo sus ruedas de prensa. Ni siquiera dio alguna explicación o respuesta tras las preguntas que le formularon en la Comisión por la DANA abierta en Les Corts, donde se limitó a leer una declaración previamente escrita y a decir que cualquier justificación sobre su actuación ya podía encontrarse en "entrevistas o fuentes abiertas".

El presidente de la Generalitat en funciones está obligado por ley a comparecer y a decir la verdad en esta Comisión, salvo que opte por guardar silencio. La dinámica de la misma es muy sencilla: cada grupo parlamentario tendrá veinte minutos para el diálogo con Mazón, en modo pregunta - respuesta. Entre los vocales integrantes de esta Comisión están Alejandro Soler (PSOE), Gabriel Rufián (ERC), Alberto Ibáñez (Sumar) o Javier Sánchez Serna (Podemos).

"Una de las preguntas que le haré será por qué no organizaron la preemergencia, que es lo que haría un gobierno previsible. También le vamos a tener que preguntarle el motivo por el cual no aplicó medidas para salvar a la población teniendo la información de la que ya disponía. Y también le preguntaré cómo una persona puede tener el cuajo de continuar en El Ventorro sabiendo lo que estaba ocurriendo", contaba este viernes a El HuffPost Alberto Ibáñez, que hablará en nombre del grupo parlamentario Sumar.

A continuación, exponemos las preguntas que El HuffPost le formularía a Carlos Mazón si nos hubiera concedido una entrevista o si pudiéramos formar parte de la Comisión:

- ¿Es cierto que, en su reunión con sindicatos y patronal durante aquella mañana, usted despreció la decisión de las universidades de cerrar sus centros y restó importancia a los avisos y al nivel rojo decretado por la AEMET?

De esto dio cuenta una información de El País publicada el pasado 11 de noviembre y que no ha sido desmentida.

- ¿Le informaron durante la comida en El Ventorro de lo que estaba ocurriendo? ¿Qué contenido tuvieron las llamadas que usted recibió en ese tramo del día? ¿Es cierto que le avisaron de las inundaciones en Utiel a las 17:37h. y que usted continuó en el restaurante?

Maribel Vilaplana, la otra comensal, asegura que Mazón recibió varias llamadas durante la comida que ambos mantuvieron. El registro de llamadas facilitado por Mazón sólo contiene información desde las 17.37h. Precisamente, a esa hora y según publicó LaSexta, Salomé Pradas le habría dicho por teléfono que Utiel estaba inundado y que la UME no podía llegar. Pese a todo, prosiguió con la comida... o la sobremesa.

- ¿Por qué no ha mostrado todavía el ticket de comida de aquella jornada?

Mazón se ha negado a mostrar el ticket para conocer qué se consumió y a qué hora se pidió dicha factura. Al respecto, Mazón sólo ha dicho que el ticket se presentaría "cuando corresponda según la normativa vigente" ante el Tribunal de Cuentas, "que es donde se deposita la contabilidad del partido". Un año después, todavía no se ha hecho.

- ¿Qué hizo usted entre las 18.57h. y las 19.34h. de la tarde? ¿Por qué no pudo atender las llamadas de Salomé Pradas?

- El registro muestra que no efectuó ni atendió llamadas durante ese tramo y tampoco se conoce qué hizo y dónde estaba una vez que abandonó el parking cercano al Ventorro, donde se despidió de Maribel Vilaplana. Mazón asegura que se traladó al Palau de la Generalitat, pero no hay constancia de esto porque las imágenes de las cámaras de seguridad se borraron, siguiendo el protocolo habitual, una vez transcurrieron 15 días. En ese tramo, Pradas trató contactar en dos ocasiones (19.10 y 19.36 horas) con el móvil del entonces jefe del Consell sin éxito para informarle de que el Cecopi estaba decidiendo el envío del Es Alert. ¿Por qué Mazón no contestó a estas llamadas? En este documental de RTVE, diferentes periodistas aseguran que Mazón se pudo quedar en El Ventorro o irse a su casa. Lo cierto es que Mazón llega al CECOPI con una ropa diferente a la de la mañana.

- ¿No cree casualidad que Pradas le llame a las 20.10h. y un minuto después se envíe la alerta? ¿Le dio usted la orden?

- Mazón ha negado de forma reiterada que la llamada que mantiene con Pradas no fue para autorizar el envío del mensaje de alerta, aunque la coincidencia está ahí. Mazón tendría que asegurar que no hay relación entre esta llamada y la alerta, teniendo en cuenta que no puede mentir.

- ¿Por qué no autorizó la intervención de la UME en toda la provincia de Valencia hasta casi las nueve de la noche?

El gobierno valenciano no autorizó la intervención de la UME en toda la provincia de Valencia hasta después del envío de la alerta. Previamente, a eso de las 15.30h, sólo se permitió dicha ayuda para las zonas de Utiel y Requena y tras cuatro llamadas insistentes de la Delegada del Gobierno a Salomé Pradas.

- ¿Le dijo a Sánchez por la noche que la situación estaba controlada?

Algunos medios aseguraron en su momento que Mazón le dijo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que tenía la situación "bajo control" cuando ambos se intercambiaron unos mensajes a eso de las nueve de la noche de aquel martes 29. El presidente de la Generalitat lo desmintió y aseguró que lo que le transmitió al presidente fue su deseo de mantenerse coordinados. De nuevo tendría que pronunciarse al respecto sin posibilidad de mentir.

- ¿Advirtió a Feijóo de lo que pasaría con la DANA un día antes?

Cuando Feijóo visitó Valencia tras la DANA, el presidente nacional del PP aseguró que Mazón le había estado “informando en tiempo real" desde un día antes de la tragedia. Si lo que dijera Mazón es cierto, resultaría si cabe más incomprensible que el ahora presidente autonómico en funciones mantuviera su agenda el martes sin ningún cambio. Lo que sí ya sabemos gracias al registro de llamadas es que Feijóo y Mazón no se comunicaron durante la jornada de la DANA hasta ya la noche, por lo que no hubo ese intercambio de información "en tiempo real".